Desde la pileta, Wanda Nara se lució con la microbikini que sigue siendo tendencia entre las famosas

El audaz conjunto de la empresaria contó con un diminuto corpiño con finos breteles cubiertos de brillos de strass con la inscripción "YSL". La parte inferior se trató de una pequeña bombacha colaless en tono rosa chicle, aportando un toque de su estilo al look.

La rosarina completó su outfit luciendo unos auriculares de Hello Kitty y un impactante make up con delineado cat eye en negro profundo y labios nude rosados.

Wanda Nara microbikini Instagram

Este vibrante look barbiecore fue muy elogiado por sus seguidores, quienes no tardaron en dejar sus comentarios con elogios hacia su look. Además, dio a conocer una noticia que sorprendió a sus fans: “Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble", escribió la modelo en el texto de la publicación.

Elizabeth Hurley volvió a apostar por el white off en su microbikini para disfrutar de la playa

Elizabeth Hurley causó revuelo en las redes sociales al lucir una vez más su famosa microbikini blanca durante unas vacaciones en la playa. La actriz demostró que a sus 58 años sigue marcando tendencia con sus looks playeros audaces y confirmó que este color es el preferido por las famosas para esta temporada.

La actriz británica posó en una hamaca en la playa vistiendo un diminuto conjunto de dos piezas completamente blanco. El corpiño se trató de un molde triangular con finas tiras que realzaron su escote, mientras que la bombacha contó con un modelo colaless. Para completar el look veraniego, lució grandes anteojos de sol negros y dejó su pelo suelto al viento con un maquillaje natural. Además, por encima usó una camisa estilo kimono a juego con el resto del outfit.

Elizabeth Hurley microbikini instagram

Las fotos de Elizabeth Hurley en la playa generaron gran repercusión en Instagram, donde suma casi 3 millones de seguidores. Sus fans elogiaron su estilo y su look, confirmando su referencia como ícono en la moda.

Elizabeth Hurley microbikini instagram