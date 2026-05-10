Reapareció Fini Lanusse: agradeció el apoyo y aseguró que "confía en el proceso de la Justicia"

La médica residente de Anestesiología vinculada a la causa por el presunto desvío de anestésicos publicó varios videos este sábado, que luego borró, en los que planteó que "no soy lo que quizá giró por todos lados en las noticias". "Las cosas se van a ir aclarando", sentenció.

La médica residente Delfina Lanusse , de tercer año de Anestesiología, acusada de administración fraudulenta en el marco de la causa que investiga el robo de fármacos en el Hospital Italiano luego usados como sedantes en fiestas clandestinas conocidas como Propofest , publicó un descargo en sus redes sociales, luego borrado, en el que agradeció "a quienes no me soltaron la mano" y aseguró que "las cosas se van a ir aclarando".

La joven retomó este fin de semana la actividad en su cuenta de TikTok, donde subió un video cantando la canción Real Friends de Camila Cabello en karaoke, que luego también eliminó. Después, compartió un video de otra usuaria que la defiende y plantea que "Fini es una mina muy linda, con dinero, probablemente fue a un colegio bueno, ¿no habrá una cuota de resentimiento en todo esto?" .

"No puedo creer que esté haciendo este video para TikTok, nunca me lo imaginé en la vida entera", comenzó la joven médica su video, luego eliminado de la red social china. "Sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer un poco yo, mi voz, quien soy, 'Hola, acá estoy', y no soy lo que quizá giró por todos lados en las noticias" , sostuvo.

"Este video es básicamente para agradecer. Quería agradecer a la gente que estuvo cerca mío, a quienes me escribieron, con respeto, a quienes me escucharon, a quienes no me soltaron la mano en un momento muy, muy difícil de mi vida . Personal, profesional. De verdad gracias a esas personas", expresó.

Embed FINI LANUSSE HIZO UN DESCARGO EN TIKTOK Y LO BORRÓ AL TOQUE pic.twitter.com/aph4jsiorP — sofia (@sofussa) May 10, 2026

Respecto al asunto judicial que la involucra, señaló que "no puedo ni corresponde tampoco explicar por acá, la Justicia está trabajando, yo confío en ese proceso, y bueno, con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando".

"Mientras tanto intento apoyarme en mi familia, la gente que me quiere, mis amigos, en lo que soy, en lo que construí durante todos estos años, en el amor que siempre tuve por mi profesión, que es muy grande, y en volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se haya dicho. Gracias por estar del otro lado", concluyó.

La Fiscalía investiga la realización de eventos clandestinos con sedantes

El expediente judicial puso el foco sobre las denominadas "propofest", supuestas fiestas donde se consumían drogas hospitalarias. La fiscalía también analiza la posible comercialización de "viajes controlados", una modalidad donde se ofrecía sedación profunda a clientes bajo supervisión profesional a cambio de dinero.

En una instancia previa ante la Asociación de Anestesia, Lanusse admitió problemas de consumo desde hace dos años, aunque responsabilizó a Hernán Boveri por instigarla. Por su parte, el anestesiólogo reconoció que la drogó en varias oportunidades, pero denunció que fue la joven quien sustrajo los insumos médicos del hospital.

La pesquisa incorporó recientemente a una tercera médica imputada, Chantal Leclercq, debido a sus vínculos cercanos con los principales sospechosos. La institución médica ya apartó a los involucrados de sus funciones e inició sumarios internos para determinar la responsabilidad jerárquica en el desvío de la medicación.