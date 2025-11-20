Alemania: un político aconseja a los jóvenes fumar marihuana para evitar el servicio militar Jan van Aken, uno de los líderes de Die Linke (La Izquierda), advirtió que consumir cannabis antes del examen físico podría ser una vía para obtener la baja por invalidez. Por







Actualmente, el servicio militar en Alemania sigue siendo voluntario.

Un destacado político del partido alemán Die Linke (La Izquierda) lanzó una ofensiva contra el nuevo modelo de servicio militar en Alemania, ofreciendo "consejos prácticos" a los jóvenes para ser calificados como no aptos y evitar el reclutamiento.

El biólogo y colíder de Die Linke, Jan van Aken, aconsejó que consumir cannabis antes del examen físico podría ser una vía para obtener la baja por invalidez, según declaraciones al portal de noticias T-online. Su partido anunció la publicación de una "pequeña guía" con "experiencias" sobre cómo eludir el servicio militar.

Van Aken, junto con la copresidenta del partido Ines Schwerdtner, planea liderar una "ofensiva de desmovilización". Su moción interna subraya que la negativa al servicio militar "no es una falta de espíritu comunitario, sino una decisión valiente y una expresión de la voluntad de paz", destacando la necesidad de apoyar a quienes decidan no portar armas.

Die Linke calificó el modelo de reclutamiento propuesto por la coalición gobernante de "militarización por la puerta de atrás". El partido anunció que ampliará sus servicios de asesoramiento e información, a través de su asociación "Die Linke hilft", para la objeción de conciencia y profundizará la cooperación con organizaciones pacifistas.

La semana pasada, los partidos de la coalición gobernante —CDU/CSU y SPD—, acordaron un compromiso para un nuevo modelo de servicio militar. Este plan prevé la posibilidad de reclutar a jóvenes nacidos a partir de 2008. Según el modelo, los hombres aptos, así como las mujeres voluntarias, tendrían la oportunidad de realizar el servicio militar de forma no obligatoria. Aunque la Ley Fundamental garantiza el derecho a negarse a servir en las Fuerzas Armadas, no es posible evitar el servicio militar obligatorio en sí si este se activa.