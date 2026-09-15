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"Vino con armas": se conoció cómo fue la amenaza de L-Gante contra la mujer que lo denunció

El testimonio de la denunciante detalló el operativo intimidatorio que habría ocurrido en su vivienda con la presencia de armas de fuego.

La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

La mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo.

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Micaela, la mujer que denunció a L-Gante, rompió el silencio y relató en La Mañana con Moria cómo fue el episodio que vivió con el cantante en su domicilio. "Vino con armas para sacarnos de acá", aseguró la vecina durante un móvil con el programa de Eltrece, donde comentó todos los detalles de los momentos de tensión que atravesó junto a su familia.

El cantante salió al cruce tras su desvinculación en el reality.
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Según su testimonio, el artista llegó a la vivienda acompañado por un grupo numeroso de personas armadas y les exigió que abandonaran el lugar de manera inmediata. "Vino a amenazarnos con diez personas más. Estaban todos armados. Fueron dos segundos. Bajaron de la camioneta, entraron hasta al patio y le hablaron más que nada a mi pareja", explicó la denunciante, que tiene 23 años.

La mujer también dio a conocer las frases que L-Gante habría pronunciado durante ese encuentro. "Elián nos decía que nos daba una hora para que nos vayamos porque sino iba a prender fuego todo", relató. Y precisó una amenaza directa dirigida a su pareja, "Elián le dijo 'Mirá que a vos te cruzo por todos lados. Te voy a dar un tiro, te doy una hora para que te vayas'". La denunciante remarcó que en ese momento sus hijos estaban en la casa, lo que la llevó a radicar la denuncia formal.

Consultada por Moria Casán sobre si conocía al artista, la mujer aclaró que no tenía intenciones de perjudicarlo. "Hice la denuncia y no quería hundirlo a él. Lo conozco del barrio, siempre lo escuchamos. Mi hijo tiene una foto con él. Lo queremos en mi familia, es el artista del barrio", respondió. Y sumó un detalle sobre su postura, "En mi denuncia dije que si él me pedía disculpas, yo levantaba la denuncia, pero nunca se acercaron a hablar". La causa quedó caratulada como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todas en concurso real entre sí, y derivó en tres allanamientos en General Rodríguez.

Echaron a L-Gante de MasterChef Celebrity

A pocos días del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, Telefe decidió desvincular a L-Gante del reality gastronómico. La información fue anticipada por Paula Varela en Intrusos y confirmada horas después por el propio canal a través de sus redes sociales, marcando un cambio en el elenco antes del debut del ciclo.

Según explicó la periodista, el cantante no se presentó a la producción de fotos del programa ni a una reunión posterior que era considerada clave para el proyecto. Desde el entorno del artista argumentaron motivos de salud para justificar esas ausencias. "Dijeron que tenía un tema de salud. Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso", detalló Varela sobre las explicaciones que habrían llegado a la producción.

Durante la emisión, Adrián Pallares intervino diciendo: "Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó. Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo", sostuvo el conductor, vinculando la decisión con el contexto judicial que atraviesa el artista.

Mientras circulaban las primeras versiones, Luis Perdomo, amigo personal del cantante, había salido a negar cualquier conflicto con la señal e incluso aseguró que la relación entre ambas partes atravesaba un buen momento. Sin embargo, Varela mantuvo su información y el canal terminó confirmando oficialmente la salida del artista del concurso.

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