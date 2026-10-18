Wanda Nara celebró el Día de la Madre con flores y regalos y compartió una foto de Nora Colosimo de joven

La conductora festejó con sus tres hijos y dos hijas, que le llevaron los regalos y las flores a la cama. Además, la agradeció a su madre en Instagram: "Orgullosas de la mamá que nos enseñó todo".

Wanda Nara compartió en su cuenta de Instagram cómo celebró el Día de la Madre junto a los tres hijos que tiene con Maxi López y las dos hijas que tiene con Mauro Icardi . Los cinco le llevaron flores, regalos y el desayuno a la cama y la conductora de MasterChef Celebrity se mostró en pijama junto a ellos. " Mi prioridad ", definió la empresaria en la descripción de la foto.

Además, publicó en historias una foto de Nora Colosimo cuando era más joven y tanto Wanda como su hermana Zaira eran niñas. "Gracias, Ma. Por ser la mejor mamá y abuela de todas. Orgullosas de la mamá que nos enseñó todo. Te amamos ", escribió la modelo.

En la imagen se puede ver a las tres disfrutando de un día de playa o río al sol . Las niñas en ropa de verano y Nora con una maya enteriza negra.

Tanto Valentino como Constantino López saludaron a su madre en las historias y compartieron fotos junto a ella de cuando eran bebés. Los hermanos enfatizaron en que Wanda es "la mejor" mamá. Por otra parte, su exmarido Maxi López le deseó un feliz día por la misma red social y publicó una foto más actualizada de ambos.

Su exmarido Mauro Icardi no le deseó feliz día a la madre de sus dos hijas. Hace 10 días se conoció la sentencia que declaró disuelto el matrimonio entre Wanda y Mauro tras un proceso que se tramitó ante el Tribunal de Milán. La resolución abordó los reclamos económicos presentados durante el divorcio y dejó fuera de su jurisdicción los asuntos referidos a la custodia y manutención de las dos hijas menores de la expareja.

"La nena llamó llorando", Nora Colosimo criticó a Mauro Icardi por excluir a sus nietas de su viaje a Disney

La abuela de Francesca e Isabella Icardi, Nora Colosimo, relató cómo se enteró su hija, Wanda Nara, que Isabella había quedado sola en la casa de su padre porque Mauro Icardi y la China Suárez se fueron a Miami con los hijos de la modelo en vez de esperar la resolución del permiso de viaje que el futbolista le había pedido a la Justicia.

"La nena tenía que estar hasta el 18 con él, ayer él no le dijo nada a nadie, se lo podría haber dicho a su abogada y ella a la abogada de Wanda, ayer a la noche la nena llama llorando a la mamá y le dice 'Papá se fue a Disney con los nenes de su pareja de vacaciones' y dejó a la nena en la casa sola, con esa empleada", detalló la madre de Wanda este martes en el canal de streaming Bondi Live.

Colosimo se refiere a Silvia, una niñera que Wanda había denunciado por maltrato. A raíz de esta situación, la pareja de la empresaria, Martín Migueles, acudió con la Policía al domicilio de Icardi a retirar a la niña de 9 años ya que Wanda, Nora y Zaira Nara se encontraban con compromisos y no podían acercarse en el corto plazo.

Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara.

"Ellos habían pedido un permiso de viaje y el martes a las 11 iba a ser la resolución de si podían ir o no con el papá, la nena quería ir con el papá", aclaró Colosimo sobre Isabella, ya que Francesca no había ido a la casa de Icardi ya que, en palabras de su abuela, "no quiere ir".

La madre de las Nara insistió: "Wanda no le negó el permiso, está pedido y hoy martes a la mañana estaba la resolución". "Si él quería, esperaba y viajaba hoy", reiteró la abuela de Francesca e Isabella y reveló: "¿Sabés qué decía Mauro? 'Ves qué pena, papá quiso llevarte y el juez dijo no'. Él se fue ayer y nos tomó de sorpresa a todos".

Ángel de Brito le recordó a Colosimo que tanto ella como Wanda solían decir que Icardi era buen padre y la madre de la conductora de Telefe sostuvo: "Pasó que él quería seguir con ella y como no pudo... se llama violencia vicaria".