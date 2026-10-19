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"Caminos separados": se conocieron en un reality, se casaron pero, el matrimonio no resultó como esperaban

Los participantes del reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi anunciaron su separación por redes sociales: "Nos quedamos con mucho cariño y respeto por todo lo que compartimos y elegimos transitar este momento desde la tranquilidad y el respeto mutuo", escribieron en el comunicado.

La pareja se conoció en un reality y se casaron. 

La pareja se conoció en un reality y se casaron. 

Freepik

Una de las parejas surgidas del reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi anunció su separación en redes. “Nos quedamos con mucho cariño y respeto por todo lo que compartimos, y elegimos transitar este momento desde la tranquilidad y el respeto mutuo”, expresaron en un comunicado conjunto.

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Wanda González y Brian Villalba, la pareja que se conoció y se casó en la segunda temporada de Love Is Blind Argentina, anunció su separación este lunes a través de redes sociales. La noticia sorprendió a los seguidores del reality show donde su historia de amor había sido una de las más comentadas.

El comunicado fue publicado por Wanda en sus historias de Instagram y confirmó que la decisión fue tomada en conjunto, aclarando que no hubo terceras personas involucradas. La pareja pidió respeto y agradeció el acompañamiento de quienes siguieron su relación desde el programa hasta la vida real.

"Queremos compartirles que con Brian decidimos tomar caminos separados. Fue una decisión que tomamos entre nosotros, por motivos que tienen que ver únicamente con nuestra relación y sin que existieran terceras personas involucradas. Nos quedamos con mucho cariño y respeto por todo lo que compartimos y elegimos transitar este momento desde la tranquilidad y el respeto mutuo. Gracias por acompañarnos y por respetar este momento."

La confirmación llegó luego de semanas de rumores sobre una crisis entre ambos, que habían circulado en redes y medios de espectáculos. Con este mensaje, Wanda y Brian cerraron públicamente su historia, que comenzó en un experimento televisivo y terminó en un comunicado conjunto en Instagram.

Wanda y Brian: un amor televisado

Brian Villalba, de 29 años, llevaba una vida tranquila entre oficina, familia y asados de fin de semana, hasta que un casting inesperado lo llevó a Love Is Blind Argentina. Allí, detrás de una pared, conoció a Wanda González, con quien inició una historia que parecía salida de una novela romántica moderna y que terminó en casamiento dentro del reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi.

Mientras otras parejas quedaron en el camino, ellos demostraron que el amor podía sobrevivir incluso cuando se apagaban las cámaras. Sin embargo, tras varios rumores en redes sociales, confirmaron su separación el lunes 19 de octubre, cerrando un capítulo que había comenzado como uno de los más comentados del programa.

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