De qué trata Miss Jerusalén, la dramática serie que sigue atrapando a los suscriptores

Esta producción de origen de Israel está bajo dirección de Shlomo Mashiach (como creador), Ester Namdar (también como creadora), Oded Davidoff, Shai Eines y Dafna Prenner. El guion se realizó en colaboración de Shlomo Mashiach, Oded Davidoff y Ester Namdar. Está basado en la novela de Sarit Yishai-Levi.

Ambientada a mediados del siglo XX, una serie que traza la apasionante y trágica historia de una familia que vivió durante el Imperio Otomano, la ocupación Británica y la Guerra de Independencia de Israel.

En el Jerusalén de 1919, la limpiadora de casas Rosa se casa con un comerciante que ama a otra mujer, una elección que afecta a su dinámica con la hija mayor, Luna, durante décadas.

Ambientada en los inicios del siglo 20, la historia sigue a la familia Armoza y la relación que ellos tienen con Palestina durante el régimen del Imperio Otomano bajo el mandato británico. El relato se divide en dos líneas del tiempo que suceden en simultáneo, puesto que las escenas del presente y el pasado se alternan una con otra.

Así conocemos a Gabriel Armoza y su esposa, Rosa, quienes viven junto a sus tres hijas, Rivka, Rachel y Luna. Esta última es la menor del grupo y, debido al favoritismo de Gabriel, es la que pone en conflicto las relaciones intrafamiliares y el matrimonio de sus padres.

The Beauty Queen of Jerusalem - First Look Trailer (English Subs) - yes Studios