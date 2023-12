De qué se trata El Reemplazo del Chef Chico, la nueva serie de Netflix que es furor

El escenario se muestra complejo e incierto hasta que la mano derecha del desdichado chef toma las riendas del local gastronómico en pos de conservar la cocina del respetado y elegante restaurant.

La serie, creada por Antoinette Jadaone y dirigida por Dan Villegas, está disponible en Netflix en Latinoamérica y Estados Unidos desde el 24 de noviembre de 2023 y tiene una duración de 8 desafiantes capítulos, de 45 minutos cada uno.

El reemplazo del chef chico

Villegas es un director de fotografía filipino ganador del premio al "Mejor Director del Festival de Cine de Metro Manila" en el 2014, por su película "English Only, Please". Se graduó de la Universidad Ateneo de Manila y en esta oportunidad, saca su talento a relucir para darlo a conocer en la plataforma mas empoderada.

La autora de la cinta, Hilario Jadaone, es una cineasta y presentadora de podcasts filipina, mejor conocida por estar a cargo de la dirección de "That Thing Called Tadhana", "Love You to the Stars and Back", "Never Not Love You", "Alone/Together" y "Fan Girl".

Sinopsis de El Reemplazo del Chef Chico, la serie filipina que es tendencia en Netflix

La sinopsis oficial de Netflix dice: Cuando el chef de un refinado restaurante filipino queda en coma, su devota segunda chef tiene que salvar la cocina y el futuro del lugar.

Tráiler de El Reemplazo del Chef Chico

Embed - El reemplazo del chef Chico (Temporada 1) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de El Reemplazo del Chef Chico