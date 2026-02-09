IR A
De qué se trata El abogado del Lincoln, la serie con nueva temporada que sorprende en Netflix

La química entre los protagonistas y la construcción psicológica de los personajes fueron claves para su éxito, que también guarda relación temática con otras adaptaciones de obras de Michael Connelly.

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso

El tráiler anticipa una temporada cargada de suspenso, revelaciones y conflictos morales que elevan la apuesta narrativa.

Una esperada producción volvió a posicionarse entre lo más visto tras el estreno de su última entrega. Este drama judicial estadounidense, creado por David E. Kelley y basado en las novelas de Michael Connelly llega con nueva temporada y sorprende en Netflix, ¿de qué se trata la serie?

Esta serie de espías apenas se estrenó en Netflix se convirtió en furor: tiene solo 6 capítulos

La propuesta combina misterio, tensión legal y giros inesperados que mantienen a los espectadores atrapados episodio tras episodio. Con capítulos de aproximadamente 50 minutos, la producción se ha convertido en una de las ficciones jurídicas más comentadas desde su debut en 2022.

Desde su estreno, el guion logró consolidarse como una de las alternativas judiciales más sólidas del streaming, combinando drama, intriga y dilemas éticos en cada capítulo, y promete seguir sorprendiendo a los fanáticos del género.

El abogado del Lincoln

Sinopsis de El abogado del Lincoln, la serie que es furor en Netflix

La historia sigue a Mickey Haller, un carismático abogado defensor de Los Ángeles que dirige su bufete desde el asiento trasero de su Lincoln Town Car. Especializado en casos criminales menores, Haller defiende a clientes acusados de delitos como posesión de drogas o crímenes de bajo perfil.

Tras un período alejado de la abogacía, Mickey decide retomar su carrera y volver al ruedo en una ciudad marcada por el poder, la corrupción y los secretos. Su regreso no será sencillo: un influyente empresario es acusado de agresión e intento de asesinato. Aunque el caso parece claro en un inicio, pronto surgen inconsistencias que ponen en duda la verdad.

En su búsqueda por demostrar lo que realmente ocurrió, Haller deberá enfrentarse a amenazas, presiones externas y riesgos personales que pondrán en juego su vida y su ética profesional.

Tráiler de El abogado del Lincoln

Embed - El Abogado del Lincoln | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

El adelanto oficial muestra el tono intenso de la serie: interrogatorios tensos, persecuciones, amenazas y un protagonista que desafía el sistema judicial mientras conduce su icónico automóvil por las calles de Los Ángeles.

Reparto de El abogado del Lincoln

El elenco principal está encabezado por:

  • Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller
  • Neve Campbell
  • Becki Newton
