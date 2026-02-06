Cuál es la trama de Sullvian's Crossing, la serie que sorprendió en Netflix y es furor Un estreno canadiense de 2023 llegó a la gran N roja y es furor entre los suscriptores. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

Ahora llegó a la gran N roja, una serie canadiense de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Sullivan´s Crossing, es un producción impresionante de drama y romance, basada en hechos reales. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este nuevo mes de febrero, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Sullivan's Crossing, la serie tendencia en Netflix Serie de TV (2023-). 2 temporadas, 20 episodios. La neurocirujana Maggie Sullivan se reencuentra con su pasado después de que un escándalo la obligue a dejar atrás su vida profesional y personal en la ciudad.

sullivanssss Tráiler de Sullivan's Crossing Embed - Sullivan's Crossing Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix=31 de Enero Reparto de Sullivan's Crossing Sullivan's Crossing es una serie dramática basada en las novelas de Robyn Carr, centrada en Maggie Sullivan (Morgan Kohan), una neurocirujana que regresa a su hogar en Nueva Escocia para escapar de crisis personales. Protagonizada por Morgan Kohan, Chad Michael Murray y Scott Patterson, se transmite en Netflix y es conocida por su ambientación rural.

