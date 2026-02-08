IR A
IR A

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Un thriller de 2024 estadounidense aterrizó a la gran N roja y es furor en esta popular plataforma de streaming.

Ahora llegó a la gran N roja

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de segundos, haciéndola la más consumida en el mundo entero. Asimismo, aumentaron de manera increíble los suscriptores y usuarios de todos los países.

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
Te puede interesar:

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. Es otro de los entretenimientos garantizados que ofrece esta plataforma y ya está disponible hace varios días en el mes de febrero 2026. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Tornados, la película de desastres naturales que llegó a Netflix

Una actualización de la película de 1996 'Twister'. Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

tornadossssss

Tráiler de Tornados

Embed - TORNADOS | Tráiler Oficial | Subtitulado

Reparto de Tornados

  • Glen Powell como Tyler Owens
  • Kiernan Shipka como Addy
  • David Corenswet como Scott
  • Anthony Ramos como Javi
  • Daisy Edgar-Jones como Kate Carter
  • Maura Tierney como Cathy
  • Daryl McCormack como Jeb
  • Sasha Lane como Lily
tornados peliii
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
play

De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.
play

Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

Las Películas en Netflix que sorprendieron a todos por su elenco
play

Cuál es la película con Daniel Craig que está siendo furor en Netflix y fue muy comentada por la crítica

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

últimas noticias

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 6 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 12 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 13 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 24 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 25 minutos