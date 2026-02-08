Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama Un thriller de 2024 estadounidense aterrizó a la gran N roja y es furor en esta popular plataforma de streaming. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de segundos, haciéndola la más consumida en el mundo entero. Asimismo, aumentaron de manera increíble los suscriptores y usuarios de todos los países.

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. Es otro de los entretenimientos garantizados que ofrece esta plataforma y ya está disponible hace varios días en el mes de febrero 2026. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Tornados, la película de desastres naturales que llegó a Netflix Una actualización de la película de 1996 'Twister'. Kate Cooper, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, encantador e imprudente superestrella de las redes sociales que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo, cuanto más peligroso, mejor. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatarán fenómenos aterradores nunca antes vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma en la lucha de sus vidas.

tornadossssss Tráiler de Tornados Embed - TORNADOS | Tráiler Oficial | Subtitulado Reparto de Tornados Glen Powell como Tyler Owens

Kiernan Shipka como Addy

David Corenswet como Scott

Anthony Ramos como Javi

Daisy Edgar-Jones como Kate Carter

Maura Tierney como Cathy

Daryl McCormack como Jeb

Sasha Lane como Lily tornados peliii