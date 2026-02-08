IR A
IR A

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Se trata de una espectacular actualización del clásico de 1996 Twister, que arrasó en taquilla y ahora se posiciona entre los títulos más vistos de la plataforma.

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: las historias de fenómenos naturales extremos vuelven a captar la atención del público y el streaming suma a su catálogo uno de los grandes éxitos recientes del cine.

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
Te puede interesar:

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Con escenas de alto impacto, tensión constante y una fuerte apuesta visual y sonora, la producción combina acción, drama y ciencia en un relato que mantiene al espectador al borde del asiento. El tráiler anticipa una experiencia cinematográfica intensa, con tornados hiperrealistas, efectos especiales de última generación y un ritmo que no da respiro, reafirmando el espíritu del clásico original con una mirada moderna.

La narrativa recibió críticas variadas, aunque mayormente positivas: especialistas destacaron su espectacularidad visual, el impacto sonoro y su capacidad para entretener, incluso cuando apela a algunos clichés del género. Varios críticos coincidieron en que, como secuela-legado de una cinta estrenada hace casi 30 años, logra destacarse dentro del panorama de las superproducciones modernas y ofrecer una experiencia intensa y disfrutable en pantalla grande o ahora, desde casa.

Tornados

Sinopsis de Tornados, la película de desastres naturales que llegó a Netflix

Tornados sigue la historia de Kate Cooper, una excazadora de tormentas marcada por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios. Lejos de las persecuciones extremas, ahora analiza patrones climáticos desde la seguridad de Nueva York. Sin embargo, su amigo Javi la convence de regresar a las grandes llanuras para probar un innovador sistema de seguimiento de tormentas.

Allí conoce a Tyler Owens, una carismática y temeraria estrella de las redes sociales que persigue tornados junto a su equipo, convirtiendo cada experiencia extrema en contenido viral. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, fenómenos cada vez más aterradores se desatan sobre el centro de Oklahoma, obligando a ambos equipos a enfrentarse a múltiples sistemas de tormentas en una lucha desesperada por sobrevivir.

Tráiler de Tornados

Embed - TORNADOS Tráiler Español Latino Subtitulado (2024)

Reparto de Tornados

  • Daisy Edgar-Jones como Kate Cooper
  • Glen Powell como Tyler Owens
  • Anthony Ramos como Javi
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

Un tango homoerótico que se desarrolla a lo largo de 137 minutos donde dos hombres se acercan y alejan física y emocionalmente.
play

De qué se trata Queer, la polémica película con Daniel Craig que está siendo tendencia en Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, una película de Indonesia, que ya está disponible hace varios días y se colocó en el top ten de las más vistas, se trata de Una carta a mi juventud. 
play

Una carta a mi juventud es la dramática película que está siendo lo más visto de Netflix y emociona a todos

Esta serie combina lo sobrenatural con la comedia y es tendencia en Netflix con su nueva temporada.
play

Cuál es la trama de Fantasmas, la serie que tiene nueva temporada en Netflix y es tendencia nuevamente

Las Películas en Netflix que sorprendieron a todos por su elenco
play

Cuál es la película con Daniel Craig que está siendo furor en Netflix y fue muy comentada por la crítica

Ahora, llegó a la gran N roja una película taiwanesa de 2025, que están siendo furor en este sitio web. Se trata de 96 minutos, un film lleno de crimen y acción que te mantendrá atrapado de principio a fin.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 96 minutos, la película taiwanesa de acción que es furor

últimas noticias

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 6 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 12 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 12 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 24 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 25 minutos