Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: las historias de fenómenos naturales extremos vuelven a captar la atención del público y el streaming suma a su catálogo uno de los grandes éxitos recientes del cine.

Con escenas de alto impacto, tensión constante y una fuerte apuesta visual y sonora, la producción combina acción, drama y ciencia en un relato que mantiene al espectador al borde del asiento. El tráiler anticipa una experiencia cinematográfica intensa, con tornados hiperrealistas, efectos especiales de última generación y un ritmo que no da respiro, reafirmando el espíritu del clásico original con una mirada moderna.

La narrativa recibió críticas variadas, aunque mayormente positivas: especialistas destacaron su espectacularidad visual, el impacto sonoro y su capacidad para entretener, incluso cuando apela a algunos clichés del género. Varios críticos coincidieron en que, como secuela-legado de una cinta estrenada hace casi 30 años, logra destacarse dentro del panorama de las superproducciones modernas y ofrecer una experiencia intensa y disfrutable en pantalla grande o ahora, desde casa.

Tornados Sinopsis de Tornados, la película de desastres naturales que llegó a Netflix Tornados sigue la historia de Kate Cooper, una excazadora de tormentas marcada por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios. Lejos de las persecuciones extremas, ahora analiza patrones climáticos desde la seguridad de Nueva York. Sin embargo, su amigo Javi la convence de regresar a las grandes llanuras para probar un innovador sistema de seguimiento de tormentas.

Allí conoce a Tyler Owens, una carismática y temeraria estrella de las redes sociales que persigue tornados junto a su equipo, convirtiendo cada experiencia extrema en contenido viral. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, fenómenos cada vez más aterradores se desatan sobre el centro de Oklahoma, obligando a ambos equipos a enfrentarse a múltiples sistemas de tormentas en una lucha desesperada por sobrevivir.

Tráiler de Tornados Embed - TORNADOS Tráiler Español Latino Subtitulado (2024) Reparto de Tornados Daisy Edgar-Jones como Kate Cooper

Glen Powell como Tyler Owens

Anthony Ramos como Javi