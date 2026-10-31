IR A
IR A

Luto en la radio: murió la reconocida locutora Marcela Giorgi

La noticia fue confirmada por Mariel Di Lenarda, periodista y amiga de la locutora. “Es la noticia que nunca quisimos dar”, afirmó sobre el fallecimiento de la comunicadora.

Marcela Giorgi falleció este sábado a sus 61 años. 
Marcela Giorgi falleció este sábado a sus 61 años. 

El mundo de la radio atraviesa una jornada de luto este sábado por el fallecimiento de Marcela Giorgi, una reconocida e histórica locura que murió a sus 61 años, luego de batallar varios meses con una dura enfermedad. El fallecimiento fue confirmado por Mariel Di Lenarda, periodista y amiga de la comunicadora. “Es la noticia que nunca quisimos dar”, lamentó entre lágrimas.

La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión.
Te puede interesar:

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio

Giorgi supo forjar una extensa carrera profesional y en su última etapa formó parte de Radio Mitre, donde se había ausentado varias semanas por motivos de salud. La familia de la locura autorizó a contar al aire sobre su partida.

Marcela Giorgi falleció este sábado a sus 61 años.

Marcela Giorgi falleció este sábado a sus 61 años.

Marcelo Bonelli, conductor del último proyecto que la locutora formó parte, lamentó su fallecimiento y aseguro estar "destrozado". "La verdad que es una noticia que nunca la quisimos escuchar, ella estaba mal en el último tiempo. Todos pensamos que en algún momento esto iba a ocurrir pero nunca queríamos que pase. Me enteré al mediodía y realmente congelados por esto".

Una vida ligada a la radio

Marcela Giorgi se formó en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sus primeros pasos estuvieron en una FM de baja potencia, luego pegó el salto a FM 100 y posteriormente desembarcó en Radio Mitre, donde supo construir una vida ligada a la radiofonía argentina. Recientemente había estado nominada a la categoría Labor en Locución Femenina de los Premios Martín Fierro de Radio 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El PopFest se anunció como una experiencia única de música en vivo.

PopFest: el festival que reunirá a más de 20 mil personas en Parque Norte

Un picante momento se vivió en la gala.

El escándalo que no se supo de los Martín Fierro de la Radio: el tenso momento que vivió una famosa periodista

El famoso periodista falleció a sus 84 años de edad.

Se confirmó lo peor: murió un periodista reconocido por su trabajo en la radio

Lionel Messi y Patrick Stewart.

Murió Patrick Stewart: el día que hizo "una locura" para conocer a Messi

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

últimas noticias

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: la primera foto de los recién casados

Hace 9 minutos
La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión.

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio

Hace 21 minutos
El divertido cruce que protagonizaron Luciano Pereyra y Mario Pergolini.

El tenso momento entre Pergolini y Luciano Pereyra por las canciones para León XIV: "¿Te vas a enojar?"

Hace 36 minutos
Marco Rubio negó que Washington estuviera involucrado directamente.

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "no participó directamente" en la salida de Flávio Bolsonaro

Hace 50 minutos
El gato permanece cerca de su dueño, un anciano con Alzheimer, en un video que emocionó a miles de usuarios en X.

Este gato acompaña a su dueño con Alzheimer y las imágenes se volvieron virales: el tierno momento

Hace 1 hora