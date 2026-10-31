Luto en la radio: murió la reconocida locutora Marcela Giorgi La noticia fue confirmada por Mariel Di Lenarda, periodista y amiga de la locutora. “Es la noticia que nunca quisimos dar”, afirmó sobre el fallecimiento de la comunicadora. Agregar C5N en









Marcela Giorgi falleció este sábado a sus 61 años.

El mundo de la radio atraviesa una jornada de luto este sábado por el fallecimiento de Marcela Giorgi, una reconocida e histórica locura que murió a sus 61 años, luego de batallar varios meses con una dura enfermedad. El fallecimiento fue confirmado por Mariel Di Lenarda, periodista y amiga de la comunicadora. “Es la noticia que nunca quisimos dar”, lamentó entre lágrimas.

Giorgi supo forjar una extensa carrera profesional y en su última etapa formó parte de Radio Mitre, donde se había ausentado varias semanas por motivos de salud. La familia de la locura autorizó a contar al aire sobre su partida.

Marcela Giorgi falleció este sábado a sus 61 años. Marcelo Bonelli, conductor del último proyecto que la locutora formó parte, lamentó su fallecimiento y aseguro estar "destrozado". "La verdad que es una noticia que nunca la quisimos escuchar, ella estaba mal en el último tiempo. Todos pensamos que en algún momento esto iba a ocurrir pero nunca queríamos que pase. Me enteré al mediodía y realmente congelados por esto".

Una vida ligada a la radio Marcela Giorgi se formó en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sus primeros pasos estuvieron en una FM de baja potencia, luego pegó el salto a FM 100 y posteriormente desembarcó en Radio Mitre, donde supo construir una vida ligada a la radiofonía argentina. Recientemente había estado nominada a la categoría Labor en Locución Femenina de los Premios Martín Fierro de Radio 2026.