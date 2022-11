De Paul le dedicó el mismo gesto romántico a Tini Stoessel y Camila Homs: la prueba

Embed

El gesto de amor de escribir su nombre en los botines también lo había hecho con Homs, la mamá de sus dos hijos. Pero la curiosidad es que él decidió que esos botines con el “Cami” grabados, los donó a la fundación Margarita Barrientos. La modelo se enteró que ya no los tenía en plena entrevista.

Embed

“¿Te sorprendió que Rodrigo donara los botines que tenía el nombre de ambos para la Fundación de Margarita Barrientos?”, le consultó el periodista y la sorprendió: “No lo sabía, me estoy enterando recién… Me parece recontra bien. Relindo. Es un buen gesto”.

Rodrigo De Paul: "Esperemos que sea el camino para hacer un gran Mundial"

El delantero de la Selección argentina, Rodrigo De Paul se refirió a la victoria por 5 a 0 frente Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi y aseguró que el equipo llega “con la mentalidad del Mundial”. Consideró que esperan que “este sea el camino” para logar buenos resultados en Qatar 2022.

“Llegamos bien. Fue una buena prueba, era importante que no nos conviertan. Era importante tener el arco en cero”, expresó el futbolista en TyC Sports. El ex Racing se prepara para su debut en un Mundial, ya que para el de Rusia 2018 no estuvo convocado.