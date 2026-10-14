Daniela Christiansson rompió el silencio tras los rumores de separación con Maxi López: "Un año que tuvimos que pasar" La modelo sueca arribó a suelo argentino junto a sus hijos para instalarse definitivamente y encarar una nueva etapa en su vida. Agregar C5N en









La modelo sueca volvió a dar declaraciones sobre el exdelantero.

Tras casi cuatro meses marcados por la distancia geográfica y las obligaciones profesionales, Maxi López volvió a reencontrarse con su familia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La modelo Daniela Christiansson desembarcó en el país junto a sus dos hijos, Lando y Elle, acompañados además por su madre y su mascota Kika, con el objetivo firme de radicarse de forma definitiva en el país.

El imprevisto cruce mediático ocurrió en los pasillos de la terminal aérea, donde un cronista del programa Intrusos abordó a la familia completa entre el equipaje y el movimiento habitual del lugar. Con evidente alegría por el paso dado, el exjugador de fútbol confirmó el fin de la etapa en el exterior antes de responder a las preguntas del ciclo: “Ahora sí, ya vienen para quedarse. Ya cerramos la casa en Suiza...”, comentó el exdeportista.

Redes sociales Por su parte, la modelo sueca tomó la palabra para reflexionar sobre lo que significó encarar este período lejos de su pareja y el esfuerzo requerido para sostener la dinámica del hogar. La empresaria no ocultó la satisfacción de haber superado el distanciamiento y se mostró ilusionada con esta nueva etapa en suelo argentino: “Finalmente. Claro. Fue un año que tuvimos que pasar así, pero bien lo logramos. Lo superamos. Lo superé muy bien”, expresó la modelo.

Finalmente, al ser indagada sobre los trascendidos de separación que circularon con fuerza en la pantalla chica mientras se encontraba en el continente europeo, la blonda minimizó el impacto de las especulaciones y remarcó la solidez del vínculo que mantuvieron en todo momento. Para dar por cerrado cualquier tipo de controversia, sentenció con firmeza: “No, pero yo no los sentía esos rumores porque estaba todo el día hablando con mi hombre. Siempre fuimos cercanos. A pesar de la distancia siempre fuimos una pareja. No pasó nada”, cerró la protagonista.

El planteo de Edith Hermida sobre Mauro Icardi y Maxi López que impactó a Wanda Nara Durante una picante recorrida por las estaciones de trabajo en las galas de MasterChef Celebrity, Wanda Nara encaró sin filtros a Edith Hermida para pedirle explicaciones sobre las pasadas opiniones vertidas en la pantalla chica. Ante el cuestionamiento directo de la empresaria sobre si la había cuestionado públicamente alguna vez, la reconocida comunicadora admitió los hechos y sorprendió al revelar el motivo puntual de su viejo enojo: “¿Querés que te lo diga? No me gustaba que les pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”, disparó la panelista.

Frente a la inesperada recriminación en pleno estudio, la animadora intentó desmarcarse de la situación argumentando la autonomía de los menores, pero la periodista de espectáculos no aflojó la presión y ratificó la importancia del rol del exjugador de fútbol. La conversación subió de tono cuando la modelo justificó su accionar con una lapidaria frase sobre su pasado matrimonial con el deportista: “Si te cuento todas las que me hizo Maxi vas a decir "los nenes se tenían que haber tatuado la camiseta", pero no, ahí medí un poco”. El cruce cerró con una divertida chicana cuando la panelista calificó la conducta del exdeportista y la animadora se hizo cargo del reclamo con su particular estilo. Al señalar el gusto de la mediática por las parejas infieles, la figura de la televisión sentenció con humor para dar por concluido el intercambio en la pantalla: “Me gustan los piratongos, pero no que me pirateen a mí. Porque después ¿sabés que pasa? Me convierto en pirata y ustedes me critican”, remató la conductora.