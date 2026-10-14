Financiamiento universitario: la Justicia impuso multas de $100.000 por día al Gobierno por incumplir la ley Lo dispuso el juez federal Martín Cormick, quien empezó a aplicar astreintes diarias al jefe de Gabinete. La sanción podrá modificarse tanto en el monto como en los funcionarios alcanzados. Por Agregar C5N en









La Justicia multó al Gobierno por incumplir la ley de Financiamiento Universitario.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 a cargo del juez Martín Cormick resolvió aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.

En la resolución, dictada en octubre de 2026, el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes.

La sanción económica se fijó en una primera etapa y podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, según advirtió el magistrado.

La causa está vinculada con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario.