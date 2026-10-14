Juicio por la muerte de Diego Maradona: continúan los alegatos de las querellas de Dalma y Giannina

A partir de las 10, será el turno de Fernando Burlando y de Pablo Jurado, representantes legales de las hijas del Diez y Claudia Villafañe. En la última audiencia, los representantes de Jana y Dieguito Fernando cuestionaron la atención médica que recibió el ídolo y plantearon sus pedidos ante el Tribunal: uno de ellos pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona está en la recta final y este miércoles continúan con los alegatos de la querella donde será el turno de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona y de las hermanas del Diez. La audiencia comenzará a las 10 donde el primero en exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro será Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista, y posteriormente de Fernando Burlando.

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron detención inmediata y 16 años de prisión para Luque y 14 para Cosachov

Burlando consideró que “ fue brillante , pero fundamentalmente abrazando real y exclusivamente la prueba”, el alegato de la Fiscalía, e indicó que “en una causa como esta, donde había tantos motivos para pensar en la impunidad, afloró la verdad ”.

De igual modo, en cuanto a las penas se distanció en la postura y aseguró que él “hubiera pedido un poquito más”, pero afirmó que esa suele ser la postura de los abogados que representan a los particulares damnificados. Los fiscales habían pedido 12 años para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini, 8 para Agustina Cosachov , 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón, además de distintas inhabilitaciones profesionales.

Este martes, Mario Baudry, representante del hijo menor de Diego, cuestionó con dureza la atención médica que recibió el exfutbolista. “ Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado”, sostuvo.

Dalma y Gianina con Burlando en el juicio por la muerte del Diez.

En cuanto a los pedidos de pena para los siete acusados , solicitó la detención de Luque, Cosachov, Díaz y Forlini: para el neurocirujano que atendía a Maradona, pidió 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación. Para la psiquiatra solicitó 14 años de cárcel por el mismo delito y 10 años de inhabilitación.

Por su parte, Félix L'Infante, abogado de Jana, reclamó condenas para varios de los imputados, pero pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz y del médico Pedro Di Spagna.

El explosivo posteo de Gianina Maradona por la muerte del Diego: "Todos tienen la misma culpa"

Gianinna Maradona publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. “Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin”, escribió la hija del Diez en una historia de Instagram.

El posteo se conoció después de la audiencia del martes, cuando Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales de la salud imputados en la causa. Por el contexto en el que fue difundido, el mensaje de Gianinna fue interpretado como una respuesta a esa postura.

Por su parte, Dalma también estalló en sus redes en la misma línea que su hermana: “Trato de entender porque alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”.

Juicio de Diego Maradona: cómo sigue el cronograma de alegatos

Una vez finalizados los alegatos de las querellas, será el turno de las defensas, cuyas exposiciones están previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre. Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín alegarán por Leopoldo Luque, por Agustina Cosachov lo harán Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán.

En tanto, expondrán Diego Olmedo, en defensa del psicólogo Carlos Díaz; Franco Chiarelli, abogado de Ricardo Almirón; Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini; Martín Montalto, representante de Mariano Perroni; y María Julia Marcelli, defensora oficial de Pedro Di Spagna.

Una vez concluidos los alegatos, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar.