14 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: continúan los alegatos de las querellas de Dalma y Giannina

A partir de las 10, será el turno de Fernando Burlando y de Pablo Jurado, representantes legales de las hijas del Diez y Claudia Villafañe. En la última audiencia, los representantes de Jana y Dieguito Fernando cuestionaron la atención médica que recibió el ídolo y plantearon sus pedidos ante el Tribunal: uno de ellos pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

Por
Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Dalma y Gianinna Maradona junto a Fernando Burlando en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona está en la recta final y este miércoles continúan con los alegatos de la querella donde será el turno de los abogados de Dalma y Gianinna Maradona y de las hermanas del Diez. La audiencia comenzará a las 10 donde el primero en exponer ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro será Pablo Jurado, representante de las hermanas del exfutbolista, y posteriormente de Fernando Burlando.

Los alegatos continuarán hasta el jueves 22.
Te puede interesar:

Juicio por la muerte de Maradona: pidieron detención inmediata y 16 años de prisión para Luque y 14 para Cosachov

Burlando consideró que “fue brillante, pero fundamentalmente abrazando real y exclusivamente la prueba”, el alegato de la Fiscalía, e indicó que “en una causa como esta, donde había tantos motivos para pensar en la impunidad, afloró la verdad”.

De igual modo, en cuanto a las penas se distanció en la postura y aseguró que él “hubiera pedido un poquito más”, pero afirmó que esa suele ser la postura de los abogados que representan a los particulares damnificados. Los fiscales habían pedido 12 años para Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini, 8 para Agustina Cosachov, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón, además de distintas inhabilitaciones profesionales.

Dalma y Gianina con Burlando en el juicio por la muerte del Diez.

Dalma y Gianina con Burlando en el juicio por la muerte del Diez.

Este martes, Mario Baudry, representante del hijo menor de Diego, cuestionó con dureza la atención médica que recibió el exfutbolista. “Una banda de irresponsables y desalmados le ocasionó la muerte a Maradona a sabiendas de que un simple diurético lo habría salvado”, sostuvo.

En cuanto a los pedidos de pena para los siete acusados, solicitó la detención de Luque, Cosachov, Díaz y Forlini: para el neurocirujano que atendía a Maradona, pidió 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y 10 años de inhabilitación. Para la psiquiatra solicitó 14 años de cárcel por el mismo delito y 10 años de inhabilitación.

Por su parte, Félix L'Infante, abogado de Jana, reclamó condenas para varios de los imputados, pero pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz y del médico Pedro Di Spagna.

El explosivo posteo de Gianina Maradona por la muerte del Diego: "Todos tienen la misma culpa"

Gianinna Maradona publicó un contundente mensaje en sus redes sociales en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona. “Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin”, escribió la hija del Diez en una historia de Instagram.

El posteo se conoció después de la audiencia del martes, cuando Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona, pidió la absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los profesionales de la salud imputados en la causa. Por el contexto en el que fue difundido, el mensaje de Gianinna fue interpretado como una respuesta a esa postura.

Por su parte, Dalma también estalló en sus redes en la misma línea que su hermana: “Trato de entender porque alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo”.

Juicio de Diego Maradona: cómo sigue el cronograma de alegatos

Una vez finalizados los alegatos de las querellas, será el turno de las defensas, cuyas exposiciones están previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre. Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín alegarán por Leopoldo Luque, por Agustina Cosachov lo harán Vadim Mischanchuk y Marcelo Rodríguez Jordán.

En tanto, expondrán Diego Olmedo, en defensa del psicólogo Carlos Díaz; Franco Chiarelli, abogado de Ricardo Almirón; Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini; Martín Montalto, representante de Mariano Perroni; y María Julia Marcelli, defensora oficial de Pedro Di Spagna.

Una vez concluidos los alegatos, los acusados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dalma Maradona reveló qué es lo único que no le permite a sus hijas.
play

El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

play

Juicio por la muerte de Maradona: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Jorge Roña Castro murió a los 59 años tras un infarto en el Bingo.

La hija relató las últimas palabras del "Roña" Castro "Me decía que le dolía el pecho"

asi fueron los ultimos minutos del rona castro

Así fueron los últimos minutos del "Roña" Castro

el explosivo posteo de gianina maradona por la muerte del diego: todos tienen la misma culpa

El explosivo posteo de Gianina Maradona por la muerte del Diego: "Todos tienen la misma culpa"

La concentración de sustancias químicas en los juguetes blandos puede ser peligrosa para la salud.

El Gobierno prohibió la importación y venta de una marca de juguetes por riesgo de intoxicación

Rating Cero

 RJ Mitte fue despedido por colegas y fanáticos en redes sociales. 

Se conocieron los últimos mensajes que mandó RJ Mitte: "Nadie me quiere en pantalla"

El día del escándalo de Julieta Prandi a Emanuel Ortega.

"Julieta Prandi cayó de sorpresa": la explosiva escena donde habría ocurrido la infidelidad de Emanuel Ortega

El mundo de la música, de luto ante la muerte del popular Netinho en Brasil.

Murió Netinho, el autor de la exitosa canción La isla del sol

La presunta tercera en discordia habló: qué dijo

Habló la mujer señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega y reveló cómo fue el tenso encuentro

Mariano Peluffo sorprendió con sus declaraciones sobre la inesperada separación de Julieta y Emanuel.

La inesperada confesión de Mariano Peluffo sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Pasó algo que.."

Por primera vez: Emanuel Ortega habló sobre la polemica separación de Julieta Prandi.

Emanuel Ortega rompió el silencio tras la separación de Julieta Prandi y sorprendió con una dolorosa confesión: "Estoy como puedo"

últimas noticias

Mejora la salud del papa León XIV. 

Nuevo parte médico del papa León XIV: "La evolución postoperatoria sigue el curso previsto"

Hace menos de un minuto
Castro se descompensó mientras se encontraba en la sala de máquinas de un bingo de Morón.

La última foto con vida del Roña Castro

Hace 3 minutos
Milei regresará al país el viernes. 

Milei llegó a EEUU: reunión con empresarios, nuevo premio y apoyo a Trump

Hace 6 minutos
 RJ Mitte fue despedido por colegas y fanáticos en redes sociales. 

Se conocieron los últimos mensajes que mandó RJ Mitte: "Nadie me quiere en pantalla"

Hace 10 minutos
La Tigresa Acuña y su último adiós a Roña Castro.

La emotiva despedida de la Tigresa Acuña al Roña Castro: "Un beso al cielo, campeón"

Hace 25 minutos