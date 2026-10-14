La sorpresiva reacción de Dante Ortega por la abrupta separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El cantante y actor Dante Ortega , el sobrino del cantante Emanuel Ortega, rompió el silencio y reveló detalles inesperados sobre el vínculo familiar y el casamiento de su tío con Julieta Prandi . Apenas 27 días después de la boda, sorprendió al mundo del espectáculo al referirse directamente sobre la ruptura.

El sorpresivo motivo por el que el Chino Darín se alejó de la actuación

“Estoy igual de sorprendido que todos ustedes porque sí, se casaron hace menos de 30 días” , expresó el joven, quien reconoció que desconocía los problemas sentimentales que atravesaba la pareja después de seis años de relación.

Consultado por LAM (América (TV) sobre los motivos de la separación y una posible reconciliación, Dante respondió: “No sé qué pasó ahí” . Sin embargo, dejó en claro su cariño por el músico: “Lo quiero un montón, le deseo toda la felicidad del mundo y que sea con quien tenga que ser” .

El hijo de Sebastián Ortega también desmintió que existiera una mala relación entre Prandi y su familia. “Yo creo que ella siempre trató de tener vínculo con mi familia y nosotros hemos tratado de abrirle las puertas de nuestra casa” , aseguró.

Además, reveló que no fue invitado al casamiento, celebrado el 15 de septiembre. “No, sinceramente, a mí no me llegó ninguna invitación, no fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado” , explicó, y contó que se enteró de la boda apenas dos días antes.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Qué dijo Ana Paula Dutil sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega y madre de sus hijos, habló en Sálvese Quien Pueda (América TV) sobre la sorpresiva ruptura y rechazó las versiones que la vinculaban con la crisis matrimonial.

“Me sorprendí como todos ustedes, supongo. Sí se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”, aseguró.

La exmodelo explicó que una amiga suya había utilizado el estudio de grabación de Emanuel Ortega para registrar un audiolibro meses antes del casamiento. “Fue a grabar y no sé qué pasó. Esta es la verdad. No sé qué pasó”, sostuvo, sin confirmar las versiones sobre un supuesto conflicto.

Además, destacó la buena relación de sus hijos con Julieta Prandi: “Mis hijos la quieren muchísimo y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó”. También aclaró que actualmente está enamorada de otra persona.

Finalmente, Ana Paula Dutil sorprendió al anticipar una posible reconciliación. “Con Julieta nos juntamos las dos a tomar un café. Y nos dijimos todo”, reveló, antes de expresar su deseo de que la pareja supere la crisis: “Y se van a arreglar, van a ver que sí”.