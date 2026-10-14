Mucha mala onda: Flor de la V se cruzó al aire con una compañera y se vivieron momentos tensos

La conductora Flor de la V protagonizó un tenso momento en vivo durante una emisión del programa de televisión que conduce. Un intercambio con una de sus panelistas generó incomodidad en el estudio y dejó en evidencia las diferencias que surgieron durante el programa.

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La situación se produjo mientras el equipo analizaba una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como un intercambio habitual de información terminó convirtiéndose en un incómodo cruce televisivo que llamó la atención de los espectadores.

Todo comenzó cuando Andrea Taboada pidió la palabra durante Los Profesionales de Siempre (El Nueve) para aportar información sobre los rumores de separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega . La panelista explicó que había consultado a distintas personas cercanas a la actriz para conocer detalles sobre su situación sentimental.

En ese contexto, Taboada reveló que se había comunicado con Ana Paula Dutil , aunque no consiguió declaraciones sobre el tema. "Ella cree que no está en condiciones de opinar porque no es la involucrada" , explicó, antes de agregar: "También hablé con una dueña de la editorial donde Julieta publicó su libro, pero me dijo que no habían tenido más contacto" .

Sin embargo, Flor de la V no quedó conforme con la información y decidió interrumpir a su compañera con una frase contundente. "Igual si no te dijeron nada no me digas más, porque no sirve" , lanzó la conductora, generando un momento de incomodidad en pleno programa en vivo.

Andrea Taboada y Flor de la V.

Lejos de quedarse callada, Andrea Taboada intentó explicar por qué consideraba importante compartir esos datos. "Es para mostrarte una conducta. Hay una persona que le manejaba la prensa, que incluso se enteró por mí que Julieta se casaba...", comenzó a desarrollar la periodista, aunque nuevamente fue interrumpida.

En ese momento, Florencia de la V volvió a marcar su postura y cuestionó el argumento de la panelista. "Bueno, pero yo a la gente que me maneja la prensa o las redes, no siempre le cuento cosas personales", respondió la conductora, dejando en claro que no compartía la interpretación de Taboada.

Con evidente incomodidad ante las interrupciones, Andrea Taboada insistió en que todavía tenía información para aportar sobre Julieta Prandi. "Lo que digo es que de un tiempo a esta parte, Julieta tiene estas actitudes que si tengo un minuto chiquito te cuento", expresó, intentando conseguir espacio para terminar su explicación.

No obstante, Flor de la V decidió dar por terminado el intercambio y continuar con el desarrollo del programa. "No, porque tiene que ir Naiara", retrucó tajantemente, antes de darle paso a otra integrante del panel. De esta manera, Taboada quedó sin poder completar la información que había preparado.