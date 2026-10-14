Los trucos que sí o sí tenés que hacer en tu celular Android para que dure 5 años más

Menos desgaste, mayor rendimiento y ahorro económico con simples hábitos de mantenimiento que prolongan la vida útil del equipo.

El cuidado del teléfono es clave para estirar su vida útil.

Extender la vida útil de tu celular Android hasta cinco años o más es posible con hábitos que protegen la batería, el almacenamiento interno y los componentes físicos. Limitar la carga al 80%, controlar las aplicaciones y evitar el sobrecalentamiento son medidas fundamentales para reducir el desgaste .

Bombazo de Netflix: compró los derechos del Mundial 2030 y hay chances de que lo transmita en la Argentina

Los especialistas en tecnología recomiendan combinar el mantenimiento del software con una limpieza cuidadosa del equipo. Aunque ningún truco garantiza cinco años adicionales de funcionamiento, estos cuidados permiten conservar el rendimiento, prevenir fallas y postergar la compra de un celular nuevo.

Para conservar la velocidad de Android, eliminá aplicaciones que no utilizás, mantené espacio libre y actualizá tanto el sistema operativo como las herramientas instaladas. Un reinicio ocasional también puede solucionar errores temporales y procesos que funcionan incorrectamente.

Desde Ajustes > Aplicaciones > Almacenamiento , podés borrar la caché de determinadas aplicaciones cuando presentan problemas o acumulan demasiados archivos temporales. Sin embargo, esta limpieza no necesita hacerse constantemente y no devuelve por sí sola el rendimiento original del equipo.

La durabilidad de un celular Android depende de su batería, la protección contra golpes y humedad, y la disponibilidad de actualizaciones de seguridad . Utilizar una funda resistente, colocar un protector de pantalla y evitar temperaturas extremas ayuda a preservar los componentes.

También es fundamental mantener Android actualizado, instalar aplicaciones desde fuentes confiables y revisar el estado de la batería. Estas prácticas reducen los riesgos de fallas y permiten que el dispositivo conserve su utilidad durante cinco años o más, según el modelo.

Optimizar la configuración para evitar consumos ocultos en tu celular Android

Las aplicaciones en segundo plano, la ubicación permanente y el brillo excesivo pueden aumentar el consumo de batería. Desde los ajustes de Android es posible identificar las aplicaciones que utilizan más energía, restringir su actividad cuando corresponde y activar el ahorro de batería.

También conviene revisar los permisos de ubicación, Bluetooth y búsqueda de redes Wi-Fi, sin desactivar funciones necesarias para la seguridad o la conectividad. En pantallas OLED, el modo oscuro puede reducir el consumo energético, especialmente con niveles elevados de brillo.

Mantener el higiene general y también del enchufe de carga de tu celular Android

La limpieza del celular Android ayuda a prevenir problemas en el puerto USB-C, los parlantes y los botones. Para retirar la suciedad exterior, utilizá un paño de microfibra suave y evitá aplicar líquidos directamente sobre las aberturas del dispositivo.

Freepik

Si el conector de carga acumula pelusas, apagá el equipo y evitá introducir agujas, alfileres, objetos metálicos o líquidos. La limpieza interna debe realizarse siguiendo las indicaciones del fabricante o mediante un técnico especializado para prevenir daños en los contactos eléctricos.

El impacto de la memoria RAM en el almacenamiento de tu celular Android

La memoria RAM permite ejecutar aplicaciones, mientras que el almacenamiento interno conserva archivos, fotografías y datos. Algunas marcas ofrecen funciones como RAM Plus o RAM virtual, que utilizan parte del almacenamiento para administrar procesos cuando falta memoria física.

Desactivar la RAM virtual puede resultar conveniente en determinados equipos con suficiente memoria física, aunque no siempre mejora la velocidad ni prolonga significativamente la vida del almacenamiento. Lo importante es evitar saturar la memoria interna, eliminar archivos innecesarios y conservar espacio disponible.

Cómo actuar tras la caída de tu celular Android al agua

Si tu celular Android cae al agua, retiralo inmediatamente, desconectá cualquier accesorio y apagalo cuando sea seguro hacerlo. Secá la superficie con un paño suave y mantené el puerto USB-C orientado hacia abajo para favorecer la salida de humedad.

No utilices arroz, secadores de pelo, calor intenso ni aire comprimido, porque pueden provocar daños adicionales. Esperá hasta que el dispositivo esté completamente seco antes de conectarlo por cable y, si ingresó líquido al interior o aparecen fallas, recurrí a un servicio técnico.

Pexels

Batería interminable en tu celular Android

Para prolongar la vida útil de la batería, conviene activar la protección de carga al 80% u 85%, cuando el fabricante ofrece esa función. Evitar las descargas completas frecuentes y las temperaturas elevadas disminuye el deterioro químico de las celdas de litio.

La plataforma especializada Battery University explica que las temperaturas altas y los niveles elevados de carga aceleran el envejecimiento de las baterías. Por eso, utilizar cargadores compatibles, activar la carga adaptativa y reducir el calor durante la recarga son hábitos recomendables.

Lo que es indispensable para que tu celular Android estire su vida útil

El mantenimiento más importante combina cuidado de la batería, actualizaciones de seguridad, protección física y administración del almacenamiento. Revisar periódicamente el estado del equipo permite detectar problemas antes de que provoquen reparaciones costosas.

La clave para utilizar un celular Android durante cinco años o más no está en una configuración milagrosa, sino en sostener buenos hábitos. Si la batería pierde demasiada capacidad, un reemplazo profesional puede recuperar autonomía y extender la vida útil del dispositivo sin necesidad de comprar otro.