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Escándalo y discusión acalorada: la tensión en el programa de Ángel de Brito que sacudió a la TV

Acusaciones de falta de sensibilidad y duras chicanas al aire encendieron los ánimos en la emisión nocturna.

Una picante discusión calentó el programa de chimentos.

Una picante discusión calentó el programa de chimentos.

El enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y escandaloso capítulo en la pantalla chica tras el tenso cruce en vivo entre Nora Colosimo y Karina Iavícoli en el panel de LAM, conducido por Ángel de Brito. El clima en el estudio se volvió insostenible cuando la madre de la empresaria alertó sobre la situación que atraviesan sus nietas tras la partida del futbolista con la China Suárez: “Escuchen y créanle a los niños porque después hay casos como los de Yankelevich, que a mí me duelen el triple porque veo la violencia que pasan mis nietas”, expresó indignada.

Denise Dumas se defendió en BondiLive.
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La tensión escaló rápidamente cuando Ángel de Brito leyó al aire una agresiva frase que el delantero le habría dicho a su hija antes de marcharse de viaje: “¿La gorda pel… de tu mamá dónde estás? Llamala y te dejo en el canal, o llamala a Zaira”, reveló el conductor. Lejos de solidarizarse con el impacto del mensaje en la menor, la panelista justificó los dichos del atacante recordando los adjetivos de la conductora de Bake Off, lo que provocó la ebullición del estudio y la reacción de la abuela: “Sos una maleducada, porque hablar del caso de una nena y que contestes eso es feo. No tenés empatía”, lanzó Colosimo.

Sin amedrentarse ante la recriminación en vivo, la periodista cruzó un límite personal y apuntó de forma directa a la crianza de la familia de la mediática: “Yo soy empática, pero con gente que es buena y hace las cosas bien. No me digas cómo tengo que ser, no sos mi mamá. Para eso cria a Wanda y a Zaira”, disparó la panelista. A pesar de que Carolina Molinari y el resto de sus compañeras le marcaron el tono irónico de su planteo, la comunicadora negó las intenciones y sostuvo firmemente su posición.

El cruce alcanzó su pico de máxima tensión cuando la madre de las empresarias intentó descalificar las opiniones de su compañera señalando una supuesta rivalidad personal: “Si la envidia fuera tiña”, reclamó la abuela. Ante esa acusación, la comunicadora retrucó con extrema dureza y cerró el picante cruce desafiando al entorno de la mediática: “¿Qué podría envidiarle? Decime cinco cosas, ¿qué cosas? ¿La plata, los quilombos que tienen todo el tiempo?”, cuestionó Iavícoli, concluyendo tajante: “Creés que porque yo no convalido con los pensamientos de tu familia, las envidio”, sentenció en la pantalla.

Ángel de Brito dio detalles inéditos de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

El sorpresivo divorcio de Emanuel Ortega y Julieta Prandi continuó sumando capítulos de fuerte impacto dentro del ambiente del espectáculo tras el trasfondo que salió a la luz en las últimas horas. Luego de confirmarse la quiebra afectiva a tan solo semanas del casamiento, surgieron versiones periodísticas que indican que la modelo se encontraría arrepentida de la decisión tomada, abriendo una ola de especulaciones sobre un eventual acercamiento entre los protagonistas.

En ese contexto, Ángel de Brito fue uno de los encargados de brindar precisiones exclusivas al aire sobre las verdaderas causas que desencadenaron la crisis en la pareja. Durante la emisión de LAM, el periodista hizo foco no solo en la irrupción de una supuesta tercera en discordia en el entorno del músico, sino también en el desgaste provocado por la celotipia y las dinámicas internas: “A nosotros nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo”, destacó el conductor.

Por su parte, el debate generado en la pantalla chicas contó con el aporte analítico del panelista Fede Bongiorno, quien puso el ojo en las controversiales expresiones plasmadas por la empresaria en su descargo virtual. La alusión explícita de la modelo a los “acuerdos no negociables” de la convivencia generó una profunda controversia entre los integrantes del ciclo, dejando al descubierto las fisuras del vínculo.

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