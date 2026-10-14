¿Vuelta atrás? La versión de una posible reconciliación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Una persona que integró el entorno de uno de los integrantes de la pareja sorprendió con sus declaraciones.

Ana Paula Dutil , expareja de Emanuel Ortega , sorprendió al referirse al futuro sentimental entre él y Julieta Prandi , con quien se separó de forma abrupta en las últimas horas, y dejó abierta la posibilidad de un acercamiento.

La particular actitud que tuvo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi

Durante una entrevista con un programa de televisión, Dutil aseguró que no le corresponde opinar sobre la intimidad de la pareja, aunque expresó su deseo de que puedan superar la crisis matrimonial.

“Yo estoy segura de que estas cosas se van a arreglar” , afirmó en Sálvese Quien Pueda (América TV) la madre de los hijos de Emanuel Ortega, una declaración que alimentó las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad entre el cantante y la conductora.

La expareja del cantante reconoció que la situación le genera sentimientos encontrados. “La paso mal porque me importa y no debería importarme” , expresó, y cuestionó que la involucraran en los rumores: “¿Por qué me salpican con esto?”.

Durante la charla, Dutil dejó en claro que atraviesa un buen momento sentimental. “ Estoy conociendo a alguien, estoy contenta con eso, creo nuevamente en el amor” , aseguró, mientras intentaba despegarse de las versiones sobre la crisis matrimonial.

La modelo también destacó la influencia positiva de Julieta Prandi en la vida de Emanuel Ortega. “Mis hijos la quieren muchísimo”, afirmó, y recordó que el músico le había reconocido: “Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones”.

Finalmente, Ana Paula Dutil expresó sus deseos para la pareja: “Les deseo lo mejor”. Además, sostuvo: “Yo creo que esto se va a solucionar, ese es mi sentir”. Sin embargo, ni Prandi ni Ortega confirmaron una reconciliación.

Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi. Redes sociales

Por qué se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió después de que trascendiera que habían atravesado una crisis matrimonial. Hasta el momento, no se conocen públicamente los motivos concretos de la separación.

La separación, apenas 27 días después de su casamiento, generó distintas versiones. La conductora anunció la ruptura en Instagram y explicó: “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que el motivo habría sido una presunta infidelidad del cantante, que Prandi habría descubierto. Sin embargo, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente esa versión.

Por su parte, Fernanda Iglesias aseguró que habrían existido mensajes comprometedores con otra mujer y una crisis anterior al casamiento. Según las versiones difundidas, la relación ya atravesaba dificultades meses antes de la boda del 15 de septiembre.

Otra hipótesis surgió de Yanina Latorre, quien atribuyó el distanciamiento a supuestos celos y un desgaste en la pareja. Estas declaraciones se sumaron a los rumores sobre una tercera persona, aunque ninguna de las explicaciones fue corroborada por los involucrados.

Mientras tanto, Emanuel Ortega rompió el silencio y reconoció que atraviesa un momento difícil: “No estoy bien”. El músico evitó profundizar sobre los motivos de la ruptura y pidió preservar su intimidad, mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de su relación con Julieta Prandi.