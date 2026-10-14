Diego Topa reveló un duro momento que le tocó con vivir con una fan: "Fue la vez que más me costó cantar" El animador infantil recordó el conmovedor pedido de los padres de Milagros, una nena en estado vegetativo, quienes le pidieron que le cantara antes de desconectarla del soporte vital. "Fue una de las cosas más fuertes que viví”, confesó. Agregar C5N en









Diego Topa contó que los padres de una fan le pidieron un milagro.

El conductor Diego Topa recordó uno de los episodios más conmovedores de su carrera cuando años atrás, los padres de una nena en estado vegetativo lo buscaron para pedirle que la conociera y le cantara antes de desconectarla del soporte vital. El animador infantil aceptó y se acercó al hospital para cumplir con ese último deseo, experiencia que describió como “una de las más fuertes” de su vida y de las veces que "más le costó cantar".

“Me pasan cosas muy fuertes, posta, fuertes de verdad. Acompañar a una nena a que la desconecten”, recordó entre lágrimas el animador infantil en el podcast La Sillita tras acompañar a Milagros, una pequeña fan que se encontraba internada en estado vegetativo.

El cantante explicó que la familia había prometido llevar a la nena a conocerlo si superaba una operación, pero la intervención no salió bien. “Le habían dicho: ‘Bueno, si salís de la operación bien y todo esto, te vamos a llevar a ver a Topa’. Y tenía preparado todo el trajecito, todo. Y de la operación no salió”, contó. Ante esa situación, los padres decidieron cumplir igual con la promesa y comenzaron una búsqueda desesperada para dar con él.

Instagram Una red solidaria para dar con Topa “Me buscaron por todos lados, por taxi, radio… llamaban a Disney, a todos lados. Y me empezó a llegar por red humana que me busquen por todos lados”, recordó Topa. El mensaje lo alcanzó cuando terminaba de grabar Junior Express en Munro y desde allí fue directo a la clínica. Allí se encontró con Milagros “con la mirada perdida”, y confesó: “Yo sentí que en algún lugar estaba, su almita o algo. Los papás ahí con su amor. Casi pidiéndome un milagro”.

Entonces fue en ese momento que el animador se quebró al revivir el conmovedor encuentro: "Fue muy fuerte. Te digo que fue una de las cosas más fuertes que viví". Los padre de Milagros le pidieron que le cantara una canción. “Me costó muchísimo, fue la vez que más me costó cantar", dijo entre lágrimas. “”. Y continuó: “La energía de los papás era como: ‘Hacé que se despierte’. Y bueno, nada. Le canté y en algún lugarcito sus papás cumplieron con lo que creían”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de la sillita (@lasillitapodcast) Tras la publicación de la entrevista, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y emoción tras el relato de Topa. Los usuarios destacaron su sensibilidad y humanidad, con frases como “Ver a Topa llorar me hace llorar más que ver a Messi llorar” o “Si llora Topa, lloramos todos”. “Hoy como papá eso entiendo. Los papás hacen todo”, fue la reflexión final del animador infantil que conmovió a todos los internautas con su historia.