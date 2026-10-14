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La particular actitud que tuvo Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi

El músico pidió privacidad y reconoció que no atraviesa un buen momento. Dejó abierta una posible reconciliación.

El cantante habló después de varios rumores de infidelidades y enojos

El cantante habló después de varios rumores de infidelidades y enojos

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Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi, aunque lo hizo sin mostrar la cara ante las cámaras. El cantante habló en SQP después de varios rumores de infidelidades y enojos y se mostró en muy mal estado anímico. Fue muy escueto y no explicó los motivos, pero dejó en claro que está muy angustiado.

Los protagonistas se habían casado semanas atrás.
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Para justificar su negativa a hablar con la puerta cerrada, pidió comprensión. "No quiero hablar con la puerta cerrada, pero entiéndame que no estoy de ánimo para hablar en este momento, pido disculpas", expresó. Insistió en que pretende atravesar la situación en privado, aunque fue ella quien dejó en claro que la decisión de separarse había sido suya.

Sobre su estado, fue sincero y dejó una puerta abierta. "Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos", manifestó, lo que dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. Mientras tanto, la modelo aprovechó los días libres que no se había tomado por el casamiento y se fue por varias semanas para alejarse del foco público.

Emanuel Ortega cerró su breve descargo con un pedido: "No tengo nada más para decir. Es un momento que quisiera conservar en el ámbito de lo privado", dijo. En paralelo habló la supuesta tercera en discordia, que negó la infidelidad y contó una versión muy distinta de lo ocurrido en el estudio de grabación, mientras se supo que su familia continúa sorprendida y preocupada.

La carta de Julieta Prandi para comunicar su separación de Emanuel Ortega

La modelo y actriz Julieta Prandi anunció el final de la relación a menos de un mes de haberse casado, a través de un comunicado en sus redes sociales. Por esa vía, confirmó que la historia había terminado después de seis años juntos y explicó por qué decidió hacerlo público. En el texto expresó su dolor y aclaró que la decisión fue suya. "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel", escribió.

También explicó por qué prefirió hablar de inmediato. "Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad", señaló. Luego agregó una reflexión sobre la pareja. "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables". Por último, cerró el mensaje con un pedido de respeto. "Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias".

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