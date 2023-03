Daniela Celis cruzó a Martina Stewart por su reingreso a Gran Hermano

Daniela Celis se quejó por el ingreso de Tomás Holder, Martina Stewart y Mora Jabornisky, los primeros tres eliminados de Gran Hermano 2022, que harán campaña por los finalistas en la semana final. En una entrevista sobre el reality , "Pestañela" no se quedó callada.

"Entraron todos los Monitos de nuevo. ¿A Nacho lo va a favorecer o lo va a perjudicar", se planteó Pestañela en una entrevista en Luzu TV. Luego, fue por Martina: "Quedé indignada con muchas cosas ¿Qué campaña hacen? Afuera se la pasa diciendo que no la voten".

"Julieta va a pasar una última semana de mierda. Está ahí hace 5 meses... Nacho está con todos sus amigos y ella ahí... no se lo merece", aseguró Daniela, molesta.

"Yo había visto el video ese de Martina contra Julieta y pensé qué copado que la producción ponga gente que 'va a apoyar' y que por fuera le estuvo tirando mierda. ¿Qué campaña van a hacer? Si afuera están diciendo 'No voten a Julieta, no la voten' ¿Y adentro qué van a hacer? Porque si es que Martina tiene fandom, todo el mundo sabe que ella quiere que no gane, vamos", expresó la exjugadora.