Daniela Ballester y Jorge Rial analizaron la situación de Marcelo Corazza

"La figura de Marcelo tenía que ver con eso, con el chico desprotegido. Sus padres habían muerto en un accidente de tránsito. Recuerdo la relación con sus hermanas, esa personalidad de conservador y de hombre que hace todo lo que corresponde y que se hacía cargo de una situación familiar muy difícil", recordó Daniela sobre su excompañero de reality.

Además, la conductora se refirió a la imagen que el participante transmitía por su historia de vida: "Pesaba sobre él una especie de mirada hasta afectuosa. ¿Quién no puede conmoverse con una situación así? Con eso tiene que ver el impacto de la noticia". "Uno siente que ganó también por esa construcción", agregó el conductor de Argenzuela.

Sobre su vínculo con el productor de Telefe, la conductora le contó a Rial que "mi último contacto con Marcelo fue hace unos 20 años... Recuerdo esa época con muchísima alegría, casi de la adolescencia. Ahora hablar de esto me trae tristeza. Yo no me imaginaba, es ridículo tener que explicar que uno se imaginaba o no. Todo me sorprende y mucho.".

"Me parece muy triste pero no por eso lo quiero sacar gravedad. Estamos hablando de un delito muy grande. La Justicia tendrá que determinar que fue lo que pasó", contó conmovida Daniela.

Jorge Rial por su parte recordó la famosa cámara oculta que le realizaron a Corazza luego de salir de la casa de Gran Hermano, en la que se vio involucrado un menor. "Lamento no haber visto esto, hice mal mi laburo", se lamentó.

"Me parece gravísima la acusación. Yo soy mamá, me pongo del lado de las víctimas, pienso en la mirada de esos chicos. La Justicia y los medios de comunicación ayudemos a que los responsables paguen por esos delitos cometidos", finalizó Ballester.