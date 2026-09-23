Por qué volvieron a internar a Pity Álvarez El exlíder de Intoxicados sufrió una descomposición que derivó en el traslado al Hospital Tornú. Fue horas después del choque en una estación de servicio. El episodio lo habría disparado una discusión con su hermana, luego del accidente de tránsito que tuvo en La Paternal. Por Agregar C5N en









Pity Álvarez sufrió una crisis hipertensiva.

Cristian "Pity" Álvarez volvió a ser internado este miércoles por la mañana después de haber sufrido una crisis hiptertensiva. El hecho ocurrió a horas de haber protagonizado un choque en una estación de servicio.

La situación se dio por la noche tras el accidente, según lo que contó el abogado Queijeiro en TN: "La hermana le quitó las llaves porque el accidente del auto, estaba nervioso, la presión por este estrés que tenía se le fue por las nubes, le sangraba mucho la nariz. Por la noche fue internado, evaluaron y lo pusieron en terapia intermedia. El hospital habla con su obra social para trasladarlo, están intentando hacer el trasladado".

De acuerdo con lo que contó el periodista Diego Gabriele en C5N, el artista se encuentra internado en terapia intermedia en el Hospital Tornú debido a una crisis hipertensiva y esperan poder trasladarlo a un sanatorio por su obra social, pero se encuentra estable.

“La persona tiene picos de presión de 21, la glucemia le da tan alta que ni el aparato puede medir. Hay un problema enorme con la salud mental, contó sobre lo ocurrido.

Para este miércoles estaba prevista una nueva jornada de audiencias por el juicio en contra del líder de Intoxicados, aunque el abogado desestimó esa posibilidad: "No creo que se haga la audiencia, sería inhumano. Nosotros estamos llevando los testigos y todo como si tendría que hacerse. Actualmente, su hermana es como una tutora y sus músicos los están acompañando. Si una persona tiene un consumo activo, no puede ser medicado. Solo con ver su estado físico, que está hinchado, que no está bien. Actualmente se está inyectando morfina", concluyó.