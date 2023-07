Dani Ribba: "Cuando te das cuenta de que algo te llena el alma es porque tenés que mantenerlo"

La Melodía: así se llama su primer álbum de música e implicó una transición del freestyle, que es lo que venía haciendo, a volcarse de lleno en su carrera como artista y compositor. Al respecto, Dani confiesa: "La verdad es que al momento del lanzamiento sentí descarga, no tantos nervios como durante el proceso. Sí igual me intrigaba cómo iba a recibir la gente este proyecto. Un poco de ansiedad sentí pero desde que salió solo disfrute. Mi obra ya está afuera".

"Cuando empecé a hacer free mi mamá me quería matar, le preocupaban los horarios, que fuera a eventos todos los días con 15 años. Con el paso del tiempo empezó a entender y hoy en día me banca en todas". En 2013 y con solo 14 años, el MC comenzó a participar en competencias de freestyle luego de haber quedado entusiasmado con la película "8 Miles" protagonizada por el legendario rapero Eminem. Su performance sorprendió a los jurados que participaban en los eventos y llegó a competir contra Ecko, Trueno, RepliK, Stuart y tantos otros demostrando su destreza en la improvisación.

Pero en 2019, Dani dijo "basta". para enfocarse de lleno en su carrera musical. "Pasé de la rebeldía a una vida más tranquila. Cada vez soy más consciente de a dónde quiero ir, le doy más importancia a las cosas también. Me fui a vivir solo cuando era muy chico y no tenía en claro las responsabilidades, hacía cualquiera. No me gustaba la rutina para nada. Si bien siempre supe que quería ser artista tuve que vivir un proceso de crecimiento. Además, el freestyle no ameritaba la disciplina Los colegas con quienes pudimos hacer carrera tuvimos la visión de sentir la música y querer hacerla. Cuando te das cuenta que algo te llena, que lo hacés por gusto, que no se te hace tedioso es que tenés que mantenerlo. Después se pudo capitalizar toda la escena, pero ya desde el primer momento me hacía feliz y lo sigue haciendo".

Y ahora su constancia y disciplina se ven materializadas en La Melodía, un álbum ecléctico que incluye diversos géneros urbanos, entre los que se destacan el HipHop, reggaetón, R&B, Neo Soul y rap. En total son 13 canciones y cuenta con colaboraciones estelares: Duki, Tiago PZK y Trueno. "En cada caso fue diferente. Yo a ellos los conozco hace un montón y siempre surgen ideas cada vez que nos juntamos así que la convocatoria fue fácil. En el caso de Tiago, él escuchó el tema, le gustó y se quiso subir. A Trueno me lo crucé en el estudio y me dijo ´Che, tengo esta idea ¿Qué te parece?´. A mí me gustó y le mandamos. Ya con Duki hubo más intercambio de ideas, nos juntarnos varias veces y decidir. Más allá de la escena y de que cada uno tenga su carrera, su fama, cuando nos juntamos dejamos de lado eso. Es lo lindo de esas reuniones porque hablamos de lo que sentimos. La mitad del tiempo rapeamos y salen cosas buenísimas".

Dani Ribba y Duki

Con respecto al futuro, Dani proyecta un nuevo punto de inflexión: "Se viene otra faceta, quiero dar un paso más arriba en el género, en el sonido o quizás en los conceptos. Y terminar de girar con La Melodía tour por toda la Argentina".

La Melodía: tracklist

1. Intro

2. Mi Estilo

3. Estrella

4. Cuando Me Ves ft Tiago PZK

5. Vacaciones

6. Una Copa

7. Interludio

8. Admítelo

9. Lo Olvidaste ft Duki

10. Domingo

11. Sin Drama ft. Trueno

12. Trofeo

13. Solo una Vez