Cuatro amigas de avanzada edad fanáticas de la NFL y una historia llena de comedia: de qué se trata La última yarda, el estreno de Netflix

Aún en su simpleza y sus lugares comunes, el film tiene una alegría festiva que vale la pena destacar e incluso festejar. La amistad no se rompe con el paso de los años y no hay edad para encontrar la felicidad.

La última yarda, el estreno de la N roja. cuyo título originales 80 for Brady, anuncia con alegría el lanzamiento de una narrativa divertida e inspirada en una historia real, la de cuatro admiradoras incondicionales de la superestrella de fútbol americano Tom Brady. Fanáticas del deporte, inician cada temporada con una cábala infalible que lleva a su equipo favorito, New England Patriots, a ganar el Super Bowl.

Por eso, cuando llega el momento deseado de que el equipo llegue al Super Bowl y los periodistas abran un concurso para ganarse cuatro entradas, no dudarán en participar para presenciar el gran evento y poder ver personalmente al famoso jugador.

La última yarda

Sinopsis de La última yarda, la película fuera de lo común que llegó a Netflix

Las cuatro historias de estas mujeres son diferentes, pero cada una está unida a la otra por la amistad. Una de ellas luchó contra una enfermedad, otra vive en una casa de retiro, otra tiene un matrimonio feliz pero dependiente y la otra, obviamente Jane Fonda, es una escritora exitosa que escribe relatos eróticos vinculados con el mundo del fútbol americano. Un mix entre Sex and the City y The Golden Girls.

Tráiler de La última yarda

Embed - 80 FOR BRADY | Official Trailer (2023 Movie)

Reparto de La última yarda

El elenco está conformado por cuatro leyendas de Hollywood. Sally Field, Jane Fonda, Rita Moreno y Lily Tomlin. Ganadoras de premios en cine y televisión, famosas por una obra memorable que las respalda, participaron de los títulos representantes de la historia grande del cine y la televisión mundial. De las cuatro actrices, sólo Sally no llega a los 80 años, algo que el personaje que ella interpreta se encarga de repetir en más de una ocasión, agregando un poco de simpática autoconciencia al relato.

Además, aparece el mismísimo Tom Brady, que hace algo más que un cameo y se involucra con la trama.