Cuál es la nueva serie sobre un conocido personaje japonés que llegó con un formato innovador e hizo su estreno en Netflix

Con respecto al equipo de producción, el artista alemán Erasmus Brosdau (Origin Zero, Warhammer 40.000’s «The Lord Inquisitor: Seed of Ambition») dirige la serie para el estudio Sunrise, mientras que Gavin Hignight (Tekken: Bloodline, Transformers: Cyberverse) escribe el guion. Junto a ellos, Naohiro Ogata (Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, Mobile Suit Gundam Thunderbolt) y Hignight son productores ejecutivos y Hiroaki Yura es el productor.