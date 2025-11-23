La financiación de los autos 0km bajó en octubre y alcanzó su piso del año

El Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Octubre detalló que se registraron 32.450 prendas en el octavo mes del año, lo que significa cerca del 15% de las operaciones.

El Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) advirtió que octubre finalizó sin muestras de crecimiento de los instrumentos prendarios para c omprar vehículos nuevos y usados , en el marco de la crisis económica.

SIOMAA informó que se registraron 32.450 prendas en Argentina, lo que significa cerca del 15% de las operaciones. En este marco, las relacionadas con vehículos 0km bajaron un 13,1% con respecto a septiembre y las vinculadas en los patentamientos disminuyó al 43,1%, el nivel más bajo del año.

Al respecto, la entidad analizó que "esta dinámica refleja la incertidumbre macroeconómica y política que condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento". También remarcó que "si bien el fuerte ritmo de constitución de prendas iniciado a fines de 2024 comienza a moderarse, todavía se mantiene en niveles históricamente elevados y ya demostró que, cuando las condiciones son propicias, actúa como un motor significativo de las ventas".

En tal sentido, los índices de los autos usados también marcaron una propensión negativa, con indicadores muy bajos, lo que expone cómo afecta la incertidumbre económica a las adquisiciones financiadas.

No obstante, la utilización de prendas subió en 2025, que marca el rol de la financiación en la actividad dinámica en un contexto de estabilidad macroeconómica.

La expectativa en el mercado argentino por el auto más rápido del mundo

El Yangwang U9 Xtreme, el superdeportivo eléctrico de la marca china BYD, llegó a nuestro país a principios de noviembre, proveniente de China y con un objetivo claro que no será el de estar a la venta. El vehículo en cuestión equipa cuatro motores eléctricos que entregan en su totalidad casi 3.000 caballos de potencia y una velocidad máxima que supera los 490 km/h, siendo este modelo el auto de producción más rápido del mundo.

El Yangwang U9 Xtreme acelera de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos y declara una autonomía de 450 kilómetros.

Su estructura de fibra de carbono, su batería de última generación y su sofisticado sistema de suspensión activa, conocido como DiSus-X, le permiten algo nunca visto: “saltar”. Sí, el vehículo puede elevarse unos centímetros del suelo gracias a la regulación hidráulica independiente de cada rueda, una tecnología pensada para mantener la estabilidad extrema en pista, pero que BYD no dudó en mostrar también como curiosidad ante el público.

La llegada del U9 Xtreme a la Argentina fue anunciada durante el evento “E-Journey 2025” de BYD, como parte de su estrategia para posicionar a Yangwang como referencia mundial en autos eléctricos de ultra rendimiento. Por ahora, sólo una unidad será exhibida en el país, recorriendo los distintos concesionarios de la recién inaugurada red oficial de BYD en el país, con el foco puesto en mostrar la tecnología que el gigante automotriz asiático ya tiene a disposición.