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El momento romántico de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo que se volvió viral

El astro del fútbol reapareció tras su partido de despedida en Argentina y su regreso al Inter Miami disfrutando de la vida familiar junto a su esposa. La pareja asistió a un partido de su hijo Ciro y se viralizaron en redes.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Tras su partido de despedida en Argentina, Lionel Messi se viralizó junto a Antonela Roccuzzo por un momento romántico que protagonizaron juntos mientras acompañaban a su hijo menor, Ciro, durante uno de los partidos que disputó en la academia de Inter Miami.

Joan Gaspart, presidente del Barcelona entre 2000 y 2003.
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La clasificación de las Garzas a la postemporada de la MLS 2026 llegó con seis fechas de anticipación, luego del triunfo por 2-0 frente a New York City FC en el Nu Stadium este miércoles. Messi fue titular en un partido que afirmó a la franquicia de Florida en la recta final de la fase regular y mantuvo al equipo entre los principales aspirantes de la Conferencia Este, detrás de Nashville.

Captura del video que se viralizó de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartiendo un momento de cariñosa intimidad.

Captura del video que se viralizó de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartiendo un momento de cariñosa intimidad.

En las imágenes que se viralizaron, el futbolista aparece sentado en uno de los bancos ubicados al costado de la cancha junto a Roccuzzo. La pareja siguió el desarrollo del partido de Ciro, que integra las categorías inferiores del Inter Miami, como también lo hacen sus hermanos Thiago y Mateo desde la llegada del astro argentino al club que preside David Beckham.

En una de las escenas difundidas, Messi se inclinó levemente hacia adelante mientras Roccuzzo lo acariciaba. El rosarino estaba descalzo sobre el césped, con el celular en la mano y el mate colocado a un costado. El gesto entre ambos generó rápidamente mensajes de afecto de parte de los usuarios que compartieron el video.

El casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

El casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

La pareja suele concurrir a los entrenamientos y partidos de sus hijos, una rutina que mantuvieron desde su instalación en Estados Unidos. La pareja se casó en junio de 2017 y suelen aparecer juntos en compromisos deportivos y actividades familiares vinculadas con el crecimiento futbolístico de sus tres niños.

Otro video que circuló en redes sociales mostró al 10 en el lateral del campo, debajo de un gazebo dispuesto por el sol. El argentino sostenía el teléfono con ambas manos y filmaba concentrado las acciones de su hijo, mientras Ciro permanecía cerca del lugar y se colocaba la mochila.

Lionel Messi se despidió de la Selección: "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes"

Tras el triunfo ante Benín por 3 a 0, Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección argentina en el Estadio Monumental con un discurso de despedida ante más de 85 mil personas. Con 207 partidos, 126 goles y seis mundiales en su haber, La Pulga marcó el final de una era dorada y el inicio de su legado eterno en la historia del fútbol. "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido un sueño con todos ustedes", expresó emocionado.

Los shows, el partido ante el combinado africano y las miles de trapos en homenaje al 10 fueron apenas el telón de fondo del evento histórico que se llevó a cabo este martes 6 de octubre en Núñez: la despedida de Lionel Andrés Messi de la Selección Argentina tras dos décadas de magia con la Albiceleste.

El Monumental se vistió de fiesta para decir adiós al mejor jugador del mundo, en una noche que quedará marcada para siempre en la memoria de los hinchas.

"No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante 20 años, hasta en los peores momentos", comenzó diciendo Messi, micrófono en mano, ante un estadio repleto de almas rotas por su despedida. "Me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar", añadió.

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