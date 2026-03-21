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Cuánto cobraba Maxi López en su mejor momento: la impactante cifra que reveló el exfutbolista

El exjugador de River y Barcelona recordó su época dorada en Europa y confesó la exorbitante cifra mensual que cobró tras ganar la Champions League 2005/2006.

Maxi López sorprendió en el stream de Mernosketti.

Maxi López sorprendió en el stream de Mernosketti.

El exdelantero Maxi López volvió a sorprender y fue furor en la redes tras revelar uno de los secretos mejor guardados de su etapa como futbolista. Su recordado paso por Barcelona en la temporada 2005/2006 se hizo presente para confesar la impactante cifra que recibió tras obtener la Champions League de ese año.

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En medio de su participación en el canal del streamer Mernuel, el exmarido de Wanda Nara compitió en el juego "Verdad o Trago", donde los invitados deben elegir entre confesar intimidades o cumplir una prenda con alcohol, y sorprendió a todos con un dato revelador: "¿Cuánto fue lo máximo que ganaste en un mes?", le preguntaron.

maxi lopez barcelona
Maxi López junto a Ronaldihno en el Barcelona, temporada 2005/2006.

Maxi López junto a Ronaldihno en el Barcelona, temporada 2005/2006.

Junto a Ian Lucas, flamante ganador de MasterChef, y los influencers Bauletti y Mosky, Maxi López relató: "Fue en el mes que ganamos la Champions League. Ese mes, cuando llegó el recibo de sueldo, llegaron 2 y pico”, lanzó, sorprendiendo a todos.

"¿2 mil dólares?", le preguntaron inmediatamente a Maxi. "Euros", contestó, para luego dejar boquiabiertos a todos. "2 millones y medio de euros", cerró con seriedad, mientras le golpeaban la espalda a modo de festejo, y el chat quedó revolucionado.

Mirá la confesión de Maxi López en el streaming del influencer Mernuel

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