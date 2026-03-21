Cuánto cobraba Maxi López en su mejor momento: la impactante cifra que reveló el exfutbolista El exjugador de River y Barcelona recordó su época dorada en Europa y confesó la exorbitante cifra mensual que cobró tras ganar la Champions League 2005/2006. + Seguir en







Maxi López sorprendió en el stream de Mernosketti.

El exdelantero Maxi López volvió a sorprender y fue furor en la redes tras revelar uno de los secretos mejor guardados de su etapa como futbolista. Su recordado paso por Barcelona en la temporada 2005/2006 se hizo presente para confesar la impactante cifra que recibió tras obtener la Champions League de ese año.

En medio de su participación en el canal del streamer Mernuel, el exmarido de Wanda Nara compitió en el juego "Verdad o Trago", donde los invitados deben elegir entre confesar intimidades o cumplir una prenda con alcohol, y sorprendió a todos con un dato revelador: "¿Cuánto fue lo máximo que ganaste en un mes?", le preguntaron.

maxi lopez barcelona Maxi López junto a Ronaldihno en el Barcelona, temporada 2005/2006. Junto a Ian Lucas, flamante ganador de MasterChef, y los influencers Bauletti y Mosky, Maxi López relató: "Fue en el mes que ganamos la Champions League. Ese mes, cuando llegó el recibo de sueldo, llegaron 2 y pico”, lanzó, sorprendiendo a todos.

"¿2 mil dólares?", le preguntaron inmediatamente a Maxi. "Euros", contestó, para luego dejar boquiabiertos a todos. "2 millones y medio de euros", cerró con seriedad, mientras le golpeaban la espalda a modo de festejo, y el chat quedó revolucionado.