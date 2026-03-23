IR A
IR A

Cuál es la trama de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos

Aunque el tono arranca como un thriller psicológico, el tráiler deja ver que la producción evoluciona hacia un suspenso más explícito, con escenas cargadas de tensión, sustos y una atmósfera cada vez más opresiva.

¿Cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico

¿Cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?.

Una escalofriante producción se convirtió en uno de los títulos más comentados tras su llegada al streaming. Con una premisa inquietante, propone una historia sobrenatural, ¿cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. 
Te puede interesar:

Espías, misterio y mucha acción: esta película del 2017 llegó a Netflix y alcanzó las tendencias del momento

La trama sigue a Jessica, una mujer que regresa a la casa donde creció junto a su familia. Allí, su hijastra Alice encuentra en el sótano un oso de peluche llamado Chauncey, con el que rápidamente desarrolla un vínculo muy intenso.

El relato gira en torno a cómo los límites entre la imaginación y la realidad comienzan a desdibujarse. La conexión entre Alice y su “amigo imaginario” se vuelve cada vez más inquietante, poniendo en riesgo a todos. Lo que parecía ser un simple juego infantil termina revelando un trasfondo oscuro vinculado al pasado y a fuerzas que no se pueden controlar.

Imaginario: Juguete diabólico

Sinopsis de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror del momento en Netflix

Al principio, todo parece un juego inocente. Sin embargo, lo que empieza como una relación imaginaria pronto se vuelve perturbador: los juegos se tornan oscuros y peligrosos, y el comportamiento de la niña cambia de forma alarmante.

A medida que Jessica intenta entender qué está pasando, descubre que Chauncey no es simplemente un juguete, sino una presencia con intenciones mucho más siniestras de lo que aparenta.

Tráiler de Imaginario: Juguete diabólico

Embed - IMAGINARIO: JUGUETE DIABÓLICO | Tráiler oficial subtitulado | Estreno en cines: 7 de marzo de 2024

Reparto de Imaginario: Juguete diabólico

El elenco está encabezado por:

  • DeWanda Wise
  • Tom Payne
  • Pyper Braun
  • Taegen Burns
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).
play

De qué se trata Academia unicornio, la serie para toda la familia que es furor en Netflix

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.
play

Desastre natural y comedia negra: esta película llegó a Netflix y sorprende a todos con su temática

Se basa en el caso real de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión.
play

Terror con hechos reales: la imperdible serie de 8 capítulos que no podes perderte en Netflix

La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. 
play

Steel Ball Run es el nuevo animé que llegó a Netflix y con pocos capítulos está sorprendiendo a todos: de qué se trata

También conocida como Cuesta abajo o Un desastre de altura, es una comedia dramática protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, basada en la película sueca Fuerza mayor. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Downhill, la película con una llamativa trama de desastre natural y mucha comedia negra

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
play

Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix

últimas noticias

play

Daniela Ballester volvió a C5N luego de sufrir un ACV: "Uno no se espera que le pase algo así"

Hace 3 minutos
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Dura derrota para Giorgia Meloni: Italia rechazó una reforma judicial en un plebiscito

Hace 22 minutos
Paolo Rocca en la CERAWeek 2026.

Tras su cruce con Javier Milei, Paolo Rocca definió: "Hoy una empresa no puede depender de un solo país"

Hace 23 minutos
play

"Todo el tiempo era riesgo de secuestro y de asesinato", el recuerdo de Tuny Kollmann a 50 años del golpe militar

Hace 25 minutos
Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

Hace 35 minutos