Cuál es la trama de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos Aunque el tono arranca como un thriller psicológico, el tráiler deja ver que la producción evoluciona hacia un suspenso más explícito, con escenas cargadas de tensión, sustos y una atmósfera cada vez más opresiva. + Seguir en







¿Cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?.

Una escalofriante producción se convirtió en uno de los títulos más comentados tras su llegada al streaming. Con una premisa inquietante, propone una historia sobrenatural, ¿cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?

La trama sigue a Jessica, una mujer que regresa a la casa donde creció junto a su familia. Allí, su hijastra Alice encuentra en el sótano un oso de peluche llamado Chauncey, con el que rápidamente desarrolla un vínculo muy intenso.

El relato gira en torno a cómo los límites entre la imaginación y la realidad comienzan a desdibujarse. La conexión entre Alice y su “amigo imaginario” se vuelve cada vez más inquietante, poniendo en riesgo a todos. Lo que parecía ser un simple juego infantil termina revelando un trasfondo oscuro vinculado al pasado y a fuerzas que no se pueden controlar.

Imaginario: Juguete diabólico Sinopsis de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror del momento en Netflix Al principio, todo parece un juego inocente. Sin embargo, lo que empieza como una relación imaginaria pronto se vuelve perturbador: los juegos se tornan oscuros y peligrosos, y el comportamiento de la niña cambia de forma alarmante.

A medida que Jessica intenta entender qué está pasando, descubre que Chauncey no es simplemente un juguete, sino una presencia con intenciones mucho más siniestras de lo que aparenta.

Tráiler de Imaginario: Juguete diabólico Embed - IMAGINARIO: JUGUETE DIABÓLICO | Tráiler oficial subtitulado | Estreno en cines: 7 de marzo de 2024 Reparto de Imaginario: Juguete diabólico El elenco está encabezado por: DeWanda Wise

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