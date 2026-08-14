Todos los personajes de la serie de Moria Casán: reparto de actores y actrices La miniserie biográfica llega a la plataforma de streaming con tres actrices encarnando a la diva en distintos momentos de su trayectoria. Agregar C5N en









Se destaca la participación de tres actrices para interpretarla en tres momentos de su vida. Redes sociales

Netflix estrenó Moria, la miniserie biográfica de ocho episodios que recorre la vida de Ana María Casanova, conocida mundialmente como la "One" de la cultura popular argentina. Creada y dirigida por Javier Van de Couter y producida por Armando Bó, la ficción propone una exploración sobre la transformación de aquella joven audaz en una figura icónica y transgresora.

La trama abarca desde sus primeros pasos como vedette y la era dorada del teatro de revistas hasta su explosión en el cine picaresco, sus grandes éxitos televisivos y los escándalos más resonantes de su carrera. Para retratar las distintas etapas de Moria Casán, la producción eligió a tres actrices que encarnan su personalidad en momentos clave de su vida.

La gran particularidad del elenco es que la hija de la diva, Sofía Gala Castiglione, interpreta a la Moria joven, haciéndose cargo de la intimidad de los primeros tramos de la historia. Las etapas posteriores quedaron en manos de Griselda Siciliani, quien encarna el período de consolidación, y de Cecilia Roth, que da vida a la figura consagrada y madura.

Netflix El reparto de Moria, la serie de Moria Casán El elenco completo de la serie incluye figuras del cine y el teatro argentino que dan vida a personajes históricos del ambiente artístico local.

Netflix Sofía Gala Castiglione asume el rol de Moria en su juventud, aportando una cercanía única al personaje dado el vínculo real que la une a la historia. Griselda Siciliani encarna la etapa de auge teatral y televisivo, capturando el magnetismo y el carisma que llevaron a la One a dominar la escena. Cecilia Roth, por otra parte, retrata a la Moria figura que ya es leyenda.