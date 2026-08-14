Todos los personajes de la serie de Moria Casán: reparto de actores y actrices

Netflix estrenó Moria, la miniserie biográfica de ocho episodios que recorre la vida de Ana María Casanova, conocida mundialmente como la "One" de la cultura popular argentina. Creada y dirigida por Javier Van de Couter y producida por Armando Bó, la ficción propone una exploración sobre la transformación de aquella joven audaz en una figura icónica y transgresora.
La trama abarca desde sus primeros pasos como vedette y la era dorada del teatro de revistas hasta su explosión en el cine picaresco, sus grandes éxitos televisivos y los escándalos más resonantes de su carrera. Para retratar las distintas etapas de Moria Casán, la producción eligió a tres actrices que encarnan su personalidad en momentos clave de su vida.
La gran particularidad del elenco es que la hija de la diva, Sofía Gala Castiglione, interpreta a la Moria joven, haciéndose cargo de la intimidad de los primeros tramos de la historia. Las etapas posteriores quedaron en manos de Griselda Siciliani, quien encarna el período de consolidación, y de Cecilia Roth, que da vida a la figura consagrada y madura.
El reparto de Moria, la serie de Moria Casán
El elenco completo de la serie incluye figuras del cine y el teatro argentino que dan vida a personajes históricos del ambiente artístico local.
Sofía Gala Castiglione asume el rol de Moria en su juventud, aportando una cercanía única al personaje dado el vínculo real que la une a la historia. Griselda Siciliani encarna la etapa de auge teatral y televisivo, capturando el magnetismo y el carisma que llevaron a la One a dominar la escena. Cecilia Roth, por otra parte, retrata a la Moria figura que ya es leyenda.
Entre los personajes secundarios que completan el universo de la serie aparecen nombres que marcaron la historia del espectáculo argentino. Micaela Riera interpreta a Susana Giménez, icónica compañera del teatro de revistas en los años 80. Marco Antonio Caponi da vida a Mario Castiglione, director y humorista que fue pareja clave en la vida personal y laboral de la diva. Sebastián Rosso encarna a Alberto Olmedo, el gigante de la comedia picaresca y compañero inseparable de tablas.
Hernán Jiménez interpreta a Jorge Porcel, histórico coequiper del cine y la revista porteña, figura esencial para entender el fenómeno popular de los setenta y ochenta. María Fernanda Callejón da vida a Zeta, la amiga confidente de Moria de toda la vida. Joaquín Ferreira completa el elenco como Luis Vadalá, figura central en el historial amoroso de la diva y cuya relación con ella tuvo una exposición pública intensa.