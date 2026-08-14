Estreno con expectativa: dónde se puede ver la serie de Moria Casán Tres actrices interpretarán distintas etapas de la trayectoria de la artista. Todo lo que hay que saber. Agregar C5N en









Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de Moria en distintas etapas. Netflix

Moria, la serie de Moria Casán, ya está disponible para ver en Netflix con sus ocho episodios. La producción repasa distintas etapas de la vida de la reconocida artista. Su estreno se realiza a pocos días de cumplir 80 años.

La serie fue filmada íntegramente en Argentina y propone reconstruir cinco décadas de trayectoria de una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. La producción cuenta con ocho capítulos y presenta a tres actrices encargadas de interpretar a la protagonista durante diferentes momentos de su vida. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de Moria en distintas etapas de su recorrido personal y artístico.

Netflix Dónde se puede ver Moria, la serie de Moria Casán Moria, la serie de Moria Casán estará disponible en Netflix desde este viernes. La producción tendrá una distribución exclusiva a través de la plataforma de streaming. La realización estuvo a cargo de About Entertainment, productora fundada por Armando Bó en 2020. El rodaje se desarrolló entre Buenos Aires y Mar del Plata entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Netflix Sinopsis de Moria, la serie de Moria Casán La serie propone recorrer la vida de Ana María Casanova a través de una ficción en la que Moria aparece como una especie de “titiritera” de su propia historia. El relato atraviesa cinco décadas de carrera entre el cine, el teatro de revistas y la televisión.

La trama muestra el camino de una joven que se convirtió en una figura asociada con la transgresión, el ingenio y la cultura popular argentina. También recupera algunas de sus frases más reconocidas, como “si queres llorar, llorá”, “¿quiénes son?” y “el decorado se calla”.