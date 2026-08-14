IR A
IR A

Estreno con expectativa: dónde se puede ver la serie de Moria Casán

Tres actrices interpretarán distintas etapas de la trayectoria de la artista. Todo lo que hay que saber.

Sofía Gala Castiglione

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de Moria en distintas etapas.

Netflix

Moria, la serie de Moria Casán, ya está disponible para ver en Netflix con sus ocho episodios. La producción repasa distintas etapas de la vida de la reconocida artista. Su estreno se realiza a pocos días de cumplir 80 años.

Se destaca la participación de tres actrices para interpretarla en tres momentos de su vida.
Te puede interesar:

Todos los personajes de la serie de Moria Casán: reparto de actores y actrices

La serie fue filmada íntegramente en Argentina y propone reconstruir cinco décadas de trayectoria de una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional. La producción cuenta con ocho capítulos y presenta a tres actrices encargadas de interpretar a la protagonista durante diferentes momentos de su vida. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de Moria en distintas etapas de su recorrido personal y artístico.

Dónde se puede ver Moria, la serie de Moria Casán

Moria, la serie de Moria Casán estará disponible en Netflix desde este viernes. La producción tendrá una distribución exclusiva a través de la plataforma de streaming. La realización estuvo a cargo de About Entertainment, productora fundada por Armando Bó en 2020. El rodaje se desarrolló entre Buenos Aires y Mar del Plata entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Sinopsis de Moria, la serie de Moria Casán

La serie propone recorrer la vida de Ana María Casanova a través de una ficción en la que Moria aparece como una especie de “titiritera” de su propia historia. El relato atraviesa cinco décadas de carrera entre el cine, el teatro de revistas y la televisión.

La trama muestra el camino de una joven que se convirtió en una figura asociada con la transgresión, el ingenio y la cultura popular argentina. También recupera algunas de sus frases más reconocidas, como “si queres llorar, llorá”, “¿quiénes son?” y “el decorado se calla”.

La historia también aborda aspectos de su vida privada, sus relaciones y su vínculo con la comunidad LGBT+. Para representar las distintas etapas, Sofía Gala Castiglione interpreta su juventud, Griselda Siciliani representa el período de consolidación y Cecilia Roth se pone en la piel de la diva durante su madurez. Además, la ficción recrea a distintas personalidades vinculadas con la trayectoria de Moria, entre ellas Susana Giménez, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Gerardo Sofovich y Luis Vadalá.

Tráiler de Moria, la serie de Moria Casán

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

últimas noticias

La influencer dejó abierta una incógnita sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

La fuerte decisión que tomó Daniela Celis después de enterarse que Nick Sicaro está con una ex Gran Hermano

Hace 23 minutos
Marta Fort dejó varios títulos en el programa de Mario Pergolini.

La confesión escatológica de Marta Fort sobre Ricardo que dejó mudo a Mario Pergolini

Hace 33 minutos
La influencer y cantante comentó un problema de su intimidad.

El problema íntimo de Jimena Barón con su esposo: "Era una loba, ahora soy una iguana"

Hace 44 minutos
Se destaca la participación de tres actrices para interpretarla en tres momentos de su vida.

Todos los personajes de la serie de Moria Casán: reparto de actores y actrices

Hace 1 hora
El terremoto se cobró la vida de 284 personas.

Terremoto en Colombia: confirmaron 287 muertes, 378 desaparecidos y más de 100.000 afectados

Hace 1 hora