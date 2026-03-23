Desastre natural y comedia negra: esta película llegó a Netflix y sorprende a todos con su temática Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell protagonizan este remake del aclamado film sueco Fuerza mayor, una historia que usa el terror de una avalancha como detonante para diseccionar con humor oscuro las grietas ocultas dentro de un matrimonio. + Seguir en







La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund. Redes sociales

Downhill es una comedia dramática estadounidense dirigida por Nat Faxon y Jim Rash que llegó a Netflix para sorprender a los usuarios con una propuesta que mezcla el humor negro con una mirada incómoda y muy honesta sobre las relaciones de pareja. La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund, una de las comedias dramáticas europeas más elogiadas de la última década, y tuvo su premiere mundial en el Festival de Sundance el 26 de enero de 2020 antes de llegar a los cines el 14 de febrero de ese mismo año de la mano de Searchlight Pictures.

Lo que hace particular a esta historia es su punto de partida, en donde una avalancha durante unas vacaciones familiares en los Alpes austríacos que, aunque no cobra víctimas, expone algo mucho más difícil de ignorar que el peligro físico. La reacción instintiva de uno de los cónyuges ante la amenaza deja al descubierto tensiones, resentimientos y preguntas que la rutina cotidiana mantenía silenciadas. A partir de ese instante, la película abandona el terreno del desastre natural para convertirse en un estudio de carácter sobre el amor, la cobardía y la imagen que cada persona tiene de sí misma.

Downhill Redes sociales Sinopsis de Downhill, la película que sorprende en Netflix Pete y Billie Stanton viajan con sus dos hijos a las montañas de Ischgl, en Austria, en busca de unas vacaciones para reconectar y descansar. Lo que comienza como un plan familiar sin mayores complicaciones se transforma abruptamente cuando, durante una jornada en la nieve, una avalancha se precipita hacia la terraza del restaurante donde almuerzan. En el instante de pánico, Pete reacciona de una manera que Billie no esperaba ni puede olvidar fácilmente. Cuando el peligro pasa, lo que queda no es alivio sino una grieta en la relación que ninguno de los dos sabe exactamente cómo nombrar.

El resto de la película sigue a la pareja intentando procesar lo ocurrido mientras continúan compartiendo habitación, comidas y actividades como si nada hubiera cambiado. A lo largo de la historia se puede ver la distancia entre lo que cada uno siente y lo que dice en voz alta, los malentendidos que se acumulan y la dificultad de sostener una conversación honesta cuando está en juego la imagen que cada cónyuge tiene del otro.

Downhill Redes sociales Tráiler de Downhill Embed - DOWNHILL | Official Trailer [HD] | FOX Searchlight Reparto de Downhill Julia Louis-Dreyfus como Billie Stanton

Will Ferrell como Pete Stanton

Miranda Otto como Lady Bobo

Zoë Chao como Rosie

Zach Woods como Zach

Kristofer Hivju como Michel

Alex Macqueen como Charlie

Julian Grey como Finn Stanton

Ammon Jacob Ford como Emerson Stanton

Giulio Berruti como Guglielmo