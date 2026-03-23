IR A
IR A

Desastre natural y comedia negra: esta película llegó a Netflix y sorprende a todos con su temática

Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell protagonizan este remake del aclamado film sueco Fuerza mayor, una historia que usa el terror de una avalancha como detonante para diseccionar con humor oscuro las grietas ocultas dentro de un matrimonio.

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.

Redes sociales

Downhill es una comedia dramática estadounidense dirigida por Nat Faxon y Jim Rash que llegó a Netflix para sorprender a los usuarios con una propuesta que mezcla el humor negro con una mirada incómoda y muy honesta sobre las relaciones de pareja. La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund, una de las comedias dramáticas europeas más elogiadas de la última década, y tuvo su premiere mundial en el Festival de Sundance el 26 de enero de 2020 antes de llegar a los cines el 14 de febrero de ese mismo año de la mano de Searchlight Pictures.

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).
Te puede interesar:

De qué se trata Academia unicornio, la serie para toda la familia que es furor en Netflix

Lo que hace particular a esta historia es su punto de partida, en donde una avalancha durante unas vacaciones familiares en los Alpes austríacos que, aunque no cobra víctimas, expone algo mucho más difícil de ignorar que el peligro físico. La reacción instintiva de uno de los cónyuges ante la amenaza deja al descubierto tensiones, resentimientos y preguntas que la rutina cotidiana mantenía silenciadas. A partir de ese instante, la película abandona el terreno del desastre natural para convertirse en un estudio de carácter sobre el amor, la cobardía y la imagen que cada persona tiene de sí misma.

Downhill

Sinopsis de Downhill, la película que sorprende en Netflix

Pete y Billie Stanton viajan con sus dos hijos a las montañas de Ischgl, en Austria, en busca de unas vacaciones para reconectar y descansar. Lo que comienza como un plan familiar sin mayores complicaciones se transforma abruptamente cuando, durante una jornada en la nieve, una avalancha se precipita hacia la terraza del restaurante donde almuerzan. En el instante de pánico, Pete reacciona de una manera que Billie no esperaba ni puede olvidar fácilmente. Cuando el peligro pasa, lo que queda no es alivio sino una grieta en la relación que ninguno de los dos sabe exactamente cómo nombrar.

El resto de la película sigue a la pareja intentando procesar lo ocurrido mientras continúan compartiendo habitación, comidas y actividades como si nada hubiera cambiado. A lo largo de la historia se puede ver la distancia entre lo que cada uno siente y lo que dice en voz alta, los malentendidos que se acumulan y la dificultad de sostener una conversación honesta cuando está en juego la imagen que cada cónyuge tiene del otro.

Downhill

Tráiler de Downhill

Embed - DOWNHILL | Official Trailer [HD] | FOX Searchlight

Reparto de Downhill

  • Julia Louis-Dreyfus como Billie Stanton
  • Will Ferrell como Pete Stanton
  • Miranda Otto como Lady Bobo
  • Zoë Chao como Rosie
  • Zach Woods como Zach
  • Kristofer Hivju como Michel
  • Alex Macqueen como Charlie
  • Julian Grey como Finn Stanton
  • Ammon Jacob Ford como Emerson Stanton
  • Giulio Berruti como Guglielmo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se basa en el caso real de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión.
play

Terror con hechos reales: la imperdible serie de 8 capítulos que no podes perderte en Netflix

La trama destaca por los Stands, una nueva continuidad y la participación de múltiples competidores por un premio de 50 millones de dólares. 
play

Steel Ball Run es el nuevo animé que llegó a Netflix y con pocos capítulos está sorprendiendo a todos: de qué se trata

También conocida como Cuesta abajo o Un desastre de altura, es una comedia dramática protagonizada por Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell, basada en la película sueca Fuerza mayor. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Downhill, la película con una llamativa trama de desastre natural y mucha comedia negra

El vendedor de sueños (2016), una película brasileña disponible en Netflix basada en la novela de Augusto Cury, está protagonizada por César Troncoso (Mellon Lincoln) y Dan Stulbach (Julio César). 
play

Cuál es la trama de El vendedor de sueños, la película cargada de emoción que es de lo más visto de Netflix

¿Cuál es la emotiva película que llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias?.
play

Ideal para el finde largo: una emotiva película llegó a Netflix y rápidamente está entre las tendencias

Su primer episodio de 47 minutos superó las expectativas.
play

Con solo un capítulo, este animé que llegó a Netflix se ubicó entre lo más visto por los usuarios: ¿qué curiosidad tiene?

últimas noticias

El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.

La escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo quedado en el tiempo con palmeras para sacarse buenas fotos

Hace 13 minutos
Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo del sur con unas imponentes murallas de piedra

Hace 24 minutos
Cae el precio del petróleo tras la tregua de 5 días anunciada por Donald Trump con Irán

Cae el precio del petróleo tras la tregua anunciada por Donald Trump con Irán

Hace 37 minutos
Las nuevas reglas de ARCA para quienes utilizan las plataformas virtuales

Qué límite tiene ARCA para los movimientos en las billeteras virtuales a partir de abril 2026

Hace 43 minutos
El reconocido actor, protagonista de Spider Man, habló sobre un personaje que está dando vueltas el mundo: El Gaucho Araña

Gaucho araña viral: quién es el argentino que recibió un mensaje de Tom Holland en la previa de la nueva película de Spider-Man

Hace 54 minutos