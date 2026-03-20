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Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Emergencia radioactiva, la miniserie brasileña que está llamando la atención de todos

La miniserie recrea el accidente del Cesio-137 ocurrido en 1987, una catástrofe que marcó un antes y un después en Latinoamérica.

La miniserie

La miniserie, dirigida por Gustavo Lipsztein y Fernando Coimbra, consta de 6 episodios y narra el desastre nuclear real ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987. 

Netflix sumó a su catálogo una historia que hiela la sangre. El pasado 18 de marzo, la plataforma estrenó "Emergencia radioactiva", una miniserie de seis episodios que revive el horror vivido en Goiânia, Brasil, durante la década del 80.

La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin.
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A diferencia de otras ficciones, este relato se apoya en los hechos reales de una de las tragedias nucleares más graves del mundo fuera de las centrales eléctricas. La trama arranca con un acto cotidiano que termina en desastre: dos recolectores de chatarra encuentran una máquina de radioterapia abandonada. Sin saber el peligro que escondía, abren el dispositivo y liberan el Cesio-137, un polvo azul brillante que terminó esparciéndose por toda la ciudad y sellando el destino de una familia entera.

Si buscás una historia intensa que combine el thriller médico con el drama histórico, esta versión del "Chernobyl brasileño" promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año.

Sinopsis de Emergencia radioactiva, la miniserie estreno de Netflix

Bajo la dirección de Fernando Coimbra, la serie no solo se enfoca en el horror del accidente, sino que rinde homenaje a los médicos y científicos que enfrentaron la crisis. La producción muestra cómo el sistema de salud brasileño tuvo que improvisar medidas extremas para rastrear el material radioactivo mientras el pánico se apoderaba de la población. El elenco cuenta con figuras de peso como Johnny Massaro y Paulo Gorgulho, quienes interpretan a los héroes anónimos que lideraron la contención. También aparecen actrices de renombre como Leandra Leal, quien aporta una carga dramática fundamental para entender el impacto humano detrás de las cifras oficiales.

Para lograr el clima de incertidumbre que exigía el guion, la productora Gullane Entretenimento trabajó con archivos de la época y testimonios directos. El equipo técnico reveló en los adelantos los desafíos de recrear la Goiânia de los 80 y la complejidad de filmar escenas que transmiten esa sensación de peligro invisible.

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Tráiler de Emergencia radioactiva

Embed - Emergencia Radiactiva | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno 18/03/2026

Reparto de Emergencia radioactiva

El elenco está encabezado por:

  • Johnny Massaro: interpreta a Márcio.
  • Paulo Gorgulho: en el papel de Orenstein.
  • Leandra Leal: como Esther.
  • Alan Rocha: interpreta a João.
  • Tuca Andrada: como el Governador.
  • Antonio Saboia: interpreta a Eduardo.
  • Bukassa Kabengele: en el papel de Evenildo.
  • Ana Costa: interpreta a Antônia.
  • Luiz Bertazzo: como Loureiro.

La miniserie, dirigida por Gustavo Lipsztein y Fernando Coimbra, consta de 6 episodios y narra el desastre nuclear real ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987.

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