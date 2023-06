Cuál es la película de terror psicológico que volvió a Netflix y ya está entre las 10 más vistas de la semana

El film fue un éxito rotundo cuando fue estrenada en 2017 en Estados Unidos, ya que recaudó 255 millones de dólares, un retorno de inversión alucinante para una película cuya producción costó solamente US$4.5 millones. El público le dio un 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, y fue aclamada por la crítica.

¡Huye! (Get Out en su idioma original), es una de esas películas que tenés que ver, porque no se compara a ninguna otra del género del terror.

Sinopsis de ¡Huye!, la película de terror psicológico que volvió a Netflix y alcanzó el top 10

La sinopsis oficial de ¡Huye! adelanta: "Un joven afroamericano visita la finca familiar de su novia blanca, pero termina dándose cuenta que la verdadera razón por la que fue invitado es más siniestra de lo que imaginaba. En un principio, Chris percibe el comportamiento de la familia demasiado complaciente y cree que se debe a los nervios de lidiar con la relación interracial de su hija, pero conforme el fin de semana avanza, una serie de descubrimientos inquietantes lo llevan a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó".

Tráiler de ¡Huye!

Embed

Reparto de ¡Huye!