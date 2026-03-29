La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie La producción explora crímenes que sacudieron barrios emblemáticos, desde los callejones oscuros del Bronx hasta los lujosos departamentos del Upper East Side. + Seguir en







Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran

La ola de crímenes reales ha vuelto a golpear con fuerza la pantalla de Netflix, y esta vez el epicentro es la jungla de asfalto más famosa del mundo. Se trata de la segunda temporada de "Homicidio: Nueva York" (Homicide: New York), la serie documental producida por el legendario Dick Wolf que ha logrado escalar rápidamente al primer puesto de lo más visto.

A diferencia de otras producciones de true crime que se pierden en el sensacionalismo, esta propuesta destaca por su crudeza y por dar voz a quienes estuvieron en la primera línea de fuego: los detectives y fiscales. Con una edición vertiginosa y el uso de material de archivo inédito, se posiciona como el estándar de oro del género para este 2026.

Sinopsis de Homicidio: Nueva York, la serie con nueva temporada en Netflix -Homicidio Nueva York - Netflix Homicidio: Nueva York (2024) es una docuserie de true crime que narra cinco de los asesinatos más notorios de la ciudad a través de los ojos de los detectives y fiscales que resolvieron los casos.

Esta producción de 5 episodios explora, con testimonios reales, crímenes ocurridos en las décadas de los 80 y 90, destacando casos como la masacre de Carnegie Deli, el crimen de Central Park y asesinatos en Harlem.

Tráiler de Homicidio: Nueva York Embed - Homicidio: Nueva York (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Homicidio: Nueva York Narrador/Creador: Dick Wolf.

Dick Wolf. Participantes reales: Detectives de Homicidios y miembros del NYPD.

Detectives de Homicidios y miembros del NYPD. Casos destacados: La serie aborda cinco crímenes neoyorquinos, empezando por el caso de Jennifer Stahl, una joven asesinada en su apartamento en Manhattan en 2001.