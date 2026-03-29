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La temporada 2 de crímenes famosos en una ciudad de Estados Unidos llegó a Netflix y es furor: cómo se llama la serie

La producción explora crímenes que sacudieron barrios emblemáticos, desde los callejones oscuros del Bronx hasta los lujosos departamentos del Upper East Side.

Esta es una serie de Netflix que muestra el lado oculto detrás de crímenes que aún no cierran

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La ola de crímenes reales ha vuelto a golpear con fuerza la pantalla de Netflix, y esta vez el epicentro es la jungla de asfalto más famosa del mundo. Se trata de la segunda temporada de "Homicidio: Nueva York" (Homicide: New York), la serie documental producida por el legendario Dick Wolf que ha logrado escalar rápidamente al primer puesto de lo más visto.

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A diferencia de otras producciones de true crime que se pierden en el sensacionalismo, esta propuesta destaca por su crudeza y por dar voz a quienes estuvieron en la primera línea de fuego: los detectives y fiscales. Con una edición vertiginosa y el uso de material de archivo inédito, se posiciona como el estándar de oro del género para este 2026.

Sinopsis de Homicidio: Nueva York, la serie con nueva temporada en Netflix

-Homicidio Nueva York - Netflix

Homicidio: Nueva York (2024) es una docuserie de true crime que narra cinco de los asesinatos más notorios de la ciudad a través de los ojos de los detectives y fiscales que resolvieron los casos.

Esta producción de 5 episodios explora, con testimonios reales, crímenes ocurridos en las décadas de los 80 y 90, destacando casos como la masacre de Carnegie Deli, el crimen de Central Park y asesinatos en Harlem.

Tráiler de Homicidio: Nueva York

Embed - Homicidio: Nueva York (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Homicidio: Nueva York

  • Narrador/Creador: Dick Wolf.
  • Participantes reales: Detectives de Homicidios y miembros del NYPD.
  • Casos destacados: La serie aborda cinco crímenes neoyorquinos, empezando por el caso de Jennifer Stahl, una joven asesinada en su apartamento en Manhattan en 2001.
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