Futuro distópico, lucha de clases y una historia a pura acción: esta nueva película de Netflix promete engancharte Lo que verdaderamente eleva a esta propuesta es su aguda mirada sobre la lucha de clases y las tensiones raciales. + Seguir en







En Netflix existen varias Películas de suspenso y supervivencia, pero esta se encuentra en las más vistas

El catálogo de Netflix para este cierre de marzo de 2026 ha sumado una apuesta cinematográfica que promete sacudir a los amantes del suspenso y las historias con trasfondo social. Se trata de "40 Acres", una producción que nos sumerge en un futuro distópico donde la supervivencia ya no es una opción, sino una guerra diaria.

Esta película no es solo un despliegue de acción pura; es un crudo relato sobre la resistencia, la herencia y la ferocidad con la que el ser humano protege lo que le pertenece cuando el sistema ha colapsado por completo. A través de una narrativa que mantiene la tensión al límite, plantea un interrogante moral: ¿hasta dónde se puede llegar para preservar la autonomía en un mundo que ha perdido toda regla?

Sinopsis de 40 Acres, la película estreno de Netflix -40 Acres - Netflix 40 Acres es un thriller postapocalíptico canadiense protagonizado por Danielle Deadwyler.

La trama sigue a la familia Freeman, descendientes de granjeros negros asentados en Canadá, quienes luchan por sobrevivir y defender su tierra y comida de caníbales y milicias despiadadas tras una pandemia fúngica que extinguió a los animales y provocó una hambruna masiva.

Tráiler de 40 Acres Embed - 40 Acres (2024) HD Trailer Oficial Subtitulado Español - Danielle Deadwyler - Canada Reparto de 40 Acres Danielle Deadwyler como Hailey Freeman.

como Hailey Freeman. Michael Greyeyes como Galen.

como Galen. Kataem O'Connor como Emanuel.

como Emanuel. Milcania Diaz-Rojas como Dawn.

como Dawn. Leenah Robinson como Raine.

como Raine. Jaeda LeBlanc como Danis.

como Danis. Elizabeth Saunders como Augusta Taylor.

como Augusta Taylor. Tyrone Benskin como Felix Freeman.