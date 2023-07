Cuál es la película animada que llegó al Top 10 de Netflix y además fue rescatada tras una polémica

El gigante del streaming ha logrado cautivar a adultos y chicos por igual con filmes de animación que incluso puede disfrutar toda la familia frente a la pantalla. Ahora hay una película animada que llegó al Top 10 de Netflix y además fue rescatada tras una polémica . Se trata de Nimona, que no solo logró una gran aceptación del público en general, sino también de la crítica.

Por su estilo irreverente, la comparan con Shrek, y esta atrevida comedia no se queda con las convenciones de la animación. La película transmite un importante mensaje de aceptación con recursos como el hecho de que los villanos se visten de tonos claros y los héroes de colores oscuros para enseñar que no siempre hay que dejarse llevar por las apariencias y que los prejuicios no sirven de nada.