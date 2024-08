Cuál es la película de acción y venganza de 2020 que revivió Netflix y es furor

Netflix renovó su cartilla de estrenos, algunos propios y otros que ya pasaron por el cine, y algunos títulos no tardaron en volverse furor de reproducciones. A continuación, te contamos sobre la película de acción y venganza de 2020 revivida por la plataforma de streaming que no va a dejar moverte del sillón.

Hablamos de El asesino de las postales, una producción de suspenso protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Famke Janssen. En pocas horas, la cinta se volvió tendencia en redes sociales y ya obtuvo cientos de elogios alrededor del mapa. La narrativa gira en torno a un detective de Nueva York llamado Jacob Kanon, quien se enfrenta a una dolorosa tragedia cuando su hija es asesinada durante su luna de miel en Inglaterra.

El asesino de las postales

Sinopsis de El asesino de las postales, la película que volvió a ser lo más elegido de la semana en Netflix

Después del asesinato de su hija y su yerno, un detective de la policía de Nueva York viaja a Europa y hace equipo con una periodista de investigación, describe la sinopsis oficial.

"Simplemente se arrastra, careciendo de la tensión sostenida necesaria para que el espectador obvie la ridícula trama", opinó Frank Scheck del medio The Hollywood Reporter. Por su lado Rex Reed del medio The New York Observer expresó: "Un thriller procedimental horripilante e insípido (...) Las pistas son intrigantes (...) Pero el problema es que no resultan nada divertidas (…) Puntuación: (sobre 4)". Según Dennis Harvey del medio Variety, "Se trata de "un thriller aceptable pero con poco suspense para ver en casa (...) El guion no tiene suficiente profundidad".

El asesino de las postales

Tráiler de El asesino de las postales

Embed - Tráiler | El asesino de las postales

Reparto de El asesino de las postales