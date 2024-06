Cuál es la microbikini que lució Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala desde el Caribe

El conjunto que eligió la artista es un traje de baño de color verde limón, compuesto por una bombacha colaless y un corpiño ultra XS . Este diseño no solo resalta por su color, sino también por su estilo minimalista, perfecto para destacar en cualquier playa. Además, se la pudo ver usando las mismas antiparras que el jugador de la selección, indicando que probablemente se iba a sumergir en el mar o que acababa de bucear por sus aguas.

La elección de la hija de Catherine Fulop no pasó desapercibida en redes sociales. Sus seguidores reaccionaron rápidamente con miles de "me gusta" y comentarios, elogiando su look. La foto, que muestra a Oriana Sabatini disfrutando del sol y el mar, se convirtió en un éxito viral, reafirmando su posición como ícono de estilo y tendencia.

Desde las playas de Miami, Flavia Palmiero adelantó cuáles serán las microbikinis del verano 2025

Flavia Palmiero marcó tendencia al vestir diversas microbikinis que serán muy elegidas por las famosas en la próxima temporada de verano 2025. Desde las playas de Miami, aprovechó su participación en los desfiles de Miami Swim Week y posó con varios diseños de su nueva colección, llamando la atención de sus seguidores en redes sociales.

Uno de los conjuntos más destacados fue una microbikini con corpiño de molde triangular y bombacha clásica, ambos adornados con pedrería al tono. Los brillos, un imprescindible de la temporada, se hacen presentes en este diseño, aportando su clásico toque de glamour.

Otro diseño que la actriz mostró fue un traje de baño rojo con una particularidad: los breteles y las tiras de ajuste en color nude. Además, se sumó a la moda bicolor, tan en auge en este año. El diseño incluyó un corpiño de molde triangular y bombacha colaless.

La modelo también lució una microbikini en tono nude, con corpiño triangular y bombacha clásica. Lo que hace especial a este diseño son las arandelas de madera que adornan ambas piezas, un detalle que sigue siendo tendencia y añade un toque natural.

Además, posó con un modelo enterizo, con un modelo negro strapless con estampado de lunares blancos, estilo polka dot. Este diseño cavado le aporta a su look un estilo elegante y cómodo, siendo una muy buena opción para quienes buscan un look clásico pero moderno en la playa o la pileta.

Cada uno de estos trajes de baño se complementó con joyería de alto impacto, desde piezas metálicas hasta cuentas de colores, diseñadas especialmente por Gabriella Capucci para esta colección. Estos accesorios potenciaron aún más su estilo y glamour en cada uno de sus outfits.

Flavia Palmiero demostró una vez más su capacidad para marcar tendencias con sus propios diseños. "Agotada pero feliz", escribió en una de sus publicaciones, que rápidamente acumuló miles de "Me Gusta" y elogios de sus seguidores, destacando su estilo.