Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Oriana Sabatini: cómo son los tops elegidos por las famosas para entrenar a la moda

El color marrón se está llevando todas las miradas en los looks de las famosas.

Hacer deporte y marcar tendencia puede ir de la mano. Así lo demostraron Antonela Roccuzzo, Oriana Sabatini y Caro Calvagni. Las tres eligieron los mejores looks deportivos para entrenar a tono con las últimas novedades de la moda. Sorprendieron compartiendo con su público sus decisiones de vestuario y sus seguidores reaccionaron.

Desde corpiños crop top hasta pantalones de alto impacto, las famosas demostraron que están atentas a las últimas tendencias y compartieron sus mejores looks.

En primer lugar, Oriana Sabatini, la hija de Catherine Fulop posó con un look fitness demostrando todo su estilo y glamour. Lució un corpiño deportivo en azul marino de la marca Alo, que además es la preferida de Antonela Roccuzzo.

oriana sabatini Instagram

Este look lo combinó con un pantalón marrón de tiro bajo bastante ancho (comfy). En cuanto al maquillaje, eligió mostrarse al natural con el pelo suelto y con máscara de pestañas en total black.

oriana sabatini microbikini Instagram

Antonela Roccuzzo, por otro lado, eligió un look marrón que se encuentra entre los más usados. La empresaria se mostró ante sus 39 millones de seguidores recostada en la cama vistiendo un crop top estilo corpiño de un solo hombro, el cual combinó con unas calzas tipo biker de tiro alto. En cuanto al maquillaje, optó por llevar sus ojos con sombras en tonos marrones, lo cual combinó con el resto de su look. También, le sumó máscara de pestañas en total black con efecto de arqueado y tupido, en las mejillas un rubor rosado y un lipgloss sin pigmento.

Antonela Roccuzzo microbikini Instagram

Finalmente, Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, acompañó la novedad de haber abierto un espacio de venta de sus propios productos en Madrid con unas fotos posando con uno de sus conjuntos favoritos. Combinó un microtop deportivo estilo corpiño con calzas ciclistas muy ajustadas y cortas.

Como en la foto de la esposa del capitán de la selección, también el marrón fue protagonista, confirmando que está causando furor entre las famosas.

Caro Calvagni look Instagram

Complementó su look con un par de zapatillas estilo chunky en blanco y gris junto a medias blancas que estaban a la vista. También le sumó una minibag estilo baguette de la firma Saint Laurent en color off white junto a un buzo rosa que decidió portar por encima de los hombros. Por otro lado, también formó parte de esa sesión de fotos, un auricular rosa y unas gafas de sol, completando su look veraniego.

Caro Calvagni look Instagram

Kim Kardashian apostó por la microbikini del verano mientras sigue disfrutando del calor de la playa

Kim Kardashian, la empresaria y estrella del espectáculo, se encuentra disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en las Islas Turcas y Caicos junto a su familia. A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de fotos en las que luce un microbikini y un conjunto de cadenas que causaron furor entre sus seguidores.

En una de las fotos, la modelo se quitó la camiseta blanca que llevaba puesta para mostrar en detalle su traje de baño, un diseño minimalista en color negro que resalta su figura. El conjunto de dos piezas contó con un corpiño de molde triangular y una bombacha colaless que completó su outfit total black.

La publicación, que recibió miles de "me gusta" y comentarios, fue titulada por la modelo con un ingenioso juego de palabras: "Cake Boss".

Kim Kardashian microbikini instagram

En otras imágenes, la fundadora de SKIMS se mostró paseando por la playa con un vestido de gasa transparente que dejó entrever su microbikini y las dos cadenas que adornan su cintura. Su hermana Khloe Kardashian no dudó en elogiar la publicación, comentando: "Dios mío, la leyenda sedienta es oro".

Kim Kardashian microbikini instagram

Las fotos de Kim Kardashian en las Islas Turcas y Caicos forman parte de un viaje familiar que comenzó el fin de semana pasado. Días antes, la empresaria había compartido otras imágenes en las que lucía un traje de baño de dos piezas con estampado de piel de serpiente y un sombrero de vaquera, haciendo referencia al nuevo álbum de Beyoncé, "Renaissance".