La moda en los festivales: Oriana Sabatini mostró cuál es el mejor look con una llamativa prenda

Se prepara para su casamiento y marca tendencia con su look.

Oriana Sabatini sorprendió con su look mientras termina de ajustar los últimos preparativos de boda con Paulo Dybala. La artista brilló en el Lollapalooza con un conjunto de mini y crop top de cuero , demostrando su habilidad para fusionar tendencias. Su elección de vestuario, audaz y elegante, se llevó todas las miradas, combinando esta minifalda con la frescura del crop top off white, creando un contraste perfecto para un evento de música al aire libre.

Oriana Sabatini presentó su canción "No Te Pases" en Radio Vale 97.5 y habló de la tanatopraxia, su nueva pasión

La modelo y cantante, quien cuenta con casi 6.5 millones de seguidores en Instagram, completó su look con accesorios que potenciaron su outfit: una bandolera detallada con tachas y arandelas metálicas plateadas, junto con unos distintivos lentes de sol estilo cat eye de marco rojo. Este ensemble no solo resaltó su preferencia por la moda rockera sino que también incorporó la corbata como el accesorio destacado de la temporada, aportando un toque de originalidad a su look.