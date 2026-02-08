IR A
Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Destin Daniel Cretton será el encargado de llevar a la vida real el anime de Masashi Kishimoto.

  • Si llevas tiempo dentro del mundo del manga y el anime, es muy poco probable que no hayas oído hablar de Naruto. La historia del ninja de la Villa Oculta de la Hoja ha formado parte de la infancia de muchos jóvenes de todo el mundo.
  • El director de películas como 'Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos' y que se encuentra terminando de dirigir 'Spider-Man: Brand New Day', pasará también a dirigir la adaptación al mundo real del anime de Masashi Kishimoto bajo el sello Lionsgate.
  • Además, necesitarán estar a la altura de otros grandes 'live action' que se están confirmando. El de One Piece ya se estrenó en su primera temporada en Netflix con un éxito rotundo, y continúa su producción casi con más hype del que tenía anteriormente.

Si llevas tiempo dentro del mundo del manga y el anime, es muy poco probable que no hayas oído hablar de Naruto. La historia del ninja de la Villa Oculta de la Hoja ha formado parte de la infancia de muchos jóvenes de todo el mundo, y ahora se ha confirmado que a finales de 2026 comenzará su rodaje a las órdenes de un director del más alto nivel: Destin Daniel Cretton.

El multiverso permite jugar con versiones alternativas sin ataduras. En Vengadores: Doomsday, eso se traduce en rostros familiares en contextos nuevos, con trajes distintos y roles inesperados. No esperes una secuela directa de Fox, porque no lo es. 
Así es, el director de películas como 'Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos' y que se encuentra terminando de dirigir 'Spider-Man: Brand New Day', pasará también a dirigir la adaptación al mundo real del anime de Masashi Kishimoto bajo el sello Lionsgate.

Qué impacto tiene Marvel en el live action de Naruto

La expectación es máxima, y aún no hay muchos datos al respecto, más allá del hecho de que comenzará la grabación a finales de 2026, pero se espera la máxima calidad por parte de la productora y en la elección de los actores, que podrían ser del más alto nivel.

Además, necesitarán estar a la altura de otros grandes 'live action' que se están confirmando. El de One Piece ya se estrenó en su primera temporada en Netflix con un éxito rotundo, y continúa su producción casi con más hype del que tenía anteriormente.

Es por esto que será importante ser capaz de hacer un producto excelente. No se sabe mucho más del proyecto por el momento, pero el primer paso está dado, Destin Daniel Cretton estará al mando del proyecto.

Los 'live action' monedas de dos caras

Y es que, aunque en los últimos tiempos estemos viendo muchos más 'live action' que encima están funcionando, no es fácil hacerlos realmente. Representar en el mundo real historias ficticias y que han tenido mucho arraigo en la cultura puede dar pie a ridículos espantosos y muy criticados por los fans.

En la memoria de todos queda la película 'Dragonball: Evolution', que vio la luz en 2009 y pretendía dar vida a la increíble historia de Goku, pero que fue terriblemente recibida por los fans y los críticos, tanto que estaba diseñada para ser la primera de una saga y sus secuelas terminaron cancelándose.

Tampoco se olvida 'El último maestro del aire', película que debía representar la historia de 'Avatar: La leyenda de Aang', y que aunque recibió elogios en un primer momento por su fotografía y por su banda sonora, fue también una clara decepción.

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este 'live action' puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

