Cuál es el dramático romance que llegó a Netflix y trae su popularidad desde TikTok

Cuando se lleva a la pantalla y lo visual un libro, las expectativas suelen ser altas porque se espera que la cinta sea parecida a la historia o los cambios sean pequeños. Así sucede con Te esperaré en Venus (See You on Venus), película que está basada en un texto homónimo de Victoria Vinuesa y cuya adaptación es para verla con pañuelos en la mano porque la cuota sensible es altísima.