Luego se refirió a la participante más polémica Juliana Furia: “La gente se aburrió de un personaje tan tranquilo, pero Gran Hermano refleja la sociedad misma, es como la política. L a estrategia que tienen que hacer es la que hice yo. Más claro echale agua”.

cristianjpg.jpg Las ironías y likes de Cristian U en medio de la final de Gran Hermano: Dejé huella

Y explicó: “Fijate que fui el único en la historia de los Gran Hermano que por mi culpa tuvieron que cambiar el reglamento, entonces era por ahí. A mí se me ocurrió porque soy un busca, toda la vida fui un busca. Tienen que leer el reglamento y buscar alguna forma en base a ese reglamento actual de hoy”.

Consideró que Furia tomó protagonismo y ese protagonismo lo lleva a idnucir al resto y busca aliados. “¿El aliado cómo se busca? No es ‘te voy hacer ganar’ es ‘voy a ganar yo, maestro, pero te llevo a la final conmigo, vení'. Me pasó a mí con Martín Pepa y así fue”, concluyó.

Lucía Maidana de Gran Hermano contó las torturas que vivió con su familia y Juliana Furia tuvo una sentida reflexión

Antes de la gala de eliminación del lunes en Gran Hermano, Lucía Maidana se abrió ante sus compañeros y contó las torturas que sufrió de parte de su padre, quien no la acepta por su sexualidad. Pero recibió una inesperada reflexión por parte de Juliana Furia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/itslautrolo/status/1739382890398372016?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1739382890398372016%7Ctwgr%5Ebbe345489c647b0840ba71c9d25b949a21e0bedb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17036010094264740&partner=&hide_thread=false “Nos importa un carajo que tu viejo no te quiera, o que no le guste lo que hagas, la gente te ama flaca, muchas gracias lucia por entrar a esta casa porque necesitábamos una lesbiana como la gente”



AMO QUE FURIA DIGA TODO LO QUE PENSAMOS #GranHermano pic.twitter.com/n39x69D19f — lautaro (@itslautrolo) December 25, 2023

La salteña contó que su padre no se lleva bien con su novia: "Mi papá la ve y la mata, básicamente. Él la enfrentó y mi novia se le plantó. O sea, plantársele a mi papá es como plantarse contra un militar. ¿Sabían ustedes que hay centros de 'conversiones'? Tipo que te 'convierten'".

Y relató su terrible navidad: “A mí me quisieron mandar con una psicóloga de España que te 'curaba'. No sé qué te harán, pero a mí me dijeron electroshock, todas esas cosas. En mi familia pertenecen a un lugar de elite donde los socios solo pueden ser hombres. A los 15 años tenés un baile en el que un chico te tiene que invitar. Se llama el 'baile de jovencitas'".