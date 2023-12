Revelaron quién será el próximo eliminado de Gran Hermano 2023

Nominados Redes sociales

Iba a ser Axel porque él mismo lo anunció y, al ver que cumplió con esa idea, lo sancionaron. Pero sí le dieron la chance de elegir quién iba a subir a placa junto con los otros cuatro y eligió a Agostina.

Pero la votación previa se dio en el Twitter/X de Federico Bongiorno, el influencer que pone el detalle de cada día en Gran Hermano. Puso a votación quién podría irse y, lejos de ver una diferencia con Furia, el más votado es Axel con más de 60%. ¿Se dará?

Votación GH Redes sociales

Juliana de Gran Hermano explotó contra sus compañeros: "Todo les molesta, son todos..."

La participante de Gran Hermano 2023 Juliana "Furia" Scaglione explotó contra sus compañeros en medio de una actividad grupal y volvió a protagonizar un polémico momento en la casa.

Mientras realizaban una actividad todos juntos en la mesa del living, una de las participantes dijo de empezar a cantar y Juliana no se quiso contener más. Ante esta palabras, señaló: "Pero si no me dejan cantar tampoco, todo les molesta. Si gritas, si cantas, si bailas, ustedes son unos caracoles en serio".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/itslautrolo/status/1737897050987962478?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1737897050987962478%7Ctwgr%5Ec2068d721df2a947d30365f6a70bf6a416b583c2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17033510171464165&partner=&hide_thread=false furia: “todo les molesta, si cantas, si gritas, si bailas, ustedes (los hombres) son unos caracoles enserio”

williams: “pero canta sin gritar”

furia: “VOS NI HABLAS ENCIMA”



JSJDKSJS LA ÚNICA QUE ENFRENTA A LOS HOMBRES #GranHermano pic.twitter.com/34kk4kM2Ya — lautaro (@itslautrolo) December 21, 2023

Tras escuchar esto, Williams López decidió meterse en la conversación y aclarar el tema: "Pero cantar sin gritar, si no es necesario. No tenes nada para gritar". Si bien parecía un comentario más entre varios idas y vueltas, Furia decidió ir en su contra con todo.

"Vos ni hablas boludo encima. Ahora te toca a vos, es tu momento", concluyó Juliana a los gritos e intentando dejar mal parado al peón de campo. Luego de todo esto, los demás participantes resaltaron "calma, calma" y "hagamos todos una meditación" con el objetivo de llevar tranquilidad al ambiente.